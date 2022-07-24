С челябинского экс-губернатора требуют деньги за баню и дачу

Деньги Борису Дубровскому придется вернуть, чтобы не нарушать права других кредиторов «ПО Монтажник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области определил бывшему губернатору Борису Дубровскому вернуть средства, которые он в 2019—2020 годах уплатил аффилированной с его семьей фирме «ПО Монтажник» за возведение бани, реконструкцию коттеджа и ремонт кровли. Как следует из картотеки арбитражных дел, всего экс-губернатор перечислил на эти цели более 135 млн рублей.

«Договор подряда от 20.02.2020 на строительство бани заключался сторонами без намерения фактического создания подрядных правоотношений, а прикрывал собой предоставление финансирования должнику. Конкурсный управляющий Елена Соломка, полагая, что приведенные платежи имеют признаки подозрительности и предпочтительности, обратилась в арбитражный суд», — говорится в документах Арбитражного суда.

По договору о строительстве бани в поселке Хуторки в Магнитогорске, где прописан Дубровский, за миллион долларов требовалось спроектировать и построить банный комплекс с бассейном, зонами отдыха, террасой и спортзалом площадью общей площадью 458 кв. метров. Ремонтировать кровлю необходимо было там же, а реконструировать жилой дом в деревне Якты-Куль Абзелиловского района Башкортостана, где у Дубровского находится дача.

Суд пришел к выводу, что договоры подряда заключались без намерения их исполнять. Истинной причиной было профинансировать текущую деятельность «ПО Монтажник», которому не хватало своих денег. К началу процедуры банкротства в отношении «Монтажника» в мае 2020 года Дубровский успел вернуть себе часть уплаченных по неисполненным договорам средств. Теперь деньги в сумме более 37 млн рублей надо перечислить обратно, чтобы не нарушать имущественные права остальных кредиторов.

«ПО Монтажник» семья экс-губернатора приобрела в 2018 году. В 2020 году фирма, имеющая многомиллионные обороты, признана банкротом. Экс-директор Алексей Павлюк находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Сын экс-губернатора Александр Дубровский из-за долгов «Монтажника» признан банкротом. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.