Челябинского экс-губернатора подвела баня за миллион долларов

Борис Дубровский участвует в судебных тяжбах с переменным успехом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского признали аффилированным с ПО «Монтажник», с которого кредиторы требуют почти 2 млрд рублей. Это выяснилось в ходе судебного процесса о банкротстве компании, где фигурировала заказанная им баня стоимостью порядка 1 млн долларов.

«С учетом установленных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Дубровский Б. А. является аффилированным по отношению к должнику лицом. Апелляционная коллегия полагает данный вывод обоснованным и принимает во внимание факт установления данного обстоятельства также и при рассмотрении иного обособленного спора в рамках данного дела о банкротстве», — говорится в определении 18 арбитражного апелляционного суда от 22 июня (есть в распоряжении URA.RU).

Впервые информация о причастности Дубровского к «Монтажнику» появилась в феврале 2021 года. В суд обратился очередной кредитор компании. Экс-глава региона переуступил ему требования к фирме, с которой заключил договор на строительство двухэтажной бани на участке площадью 360 кв. метров. Комплекс включал бассейн, зоны отдыха, террасу и спортзал. Стоимость была указана в документах — 1 млн долларов США.

Часть кредиторов и внешний управляющий заявили, что договоры прикрывали собой «финансирование „Монтажника“ в кризисной ситуации аффилированным лицом». Экс-губернатор оспорил это утверждение, но, как следует из решения апелляционной инстанции, неудачно. Сам Дубровский, по информации URA.RU, находится за границей — связаться с ним не удалось.

ПО «Монтажник» занялось строительством конгресс-холла «Крылья» в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, в 2017 году. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, долги составляют около 2 млрд рублей.