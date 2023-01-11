Курганец полтора часа ждал автобус нового маршрута

После транспортной реформы курганцы жалуются на долгое ожидание автобусов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Житель Кургана пожаловался, что ему пришлось полтора часа ждать на остановке автобус маршрута №18 («Вокзал —«Новый город»), чтобы уехать в микрорайон Черемухово. Пост опубликован в группе «Интересный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что сейчас корректируют расписания автобусов.

«Болезненный вопрос об общественном транспорте. Раньше в микрорайон Черемухово ходили три автобуса №353, 359 и 308. И было проблематично уехать. А сейчас что? Один автобус №18 и идет только до вокзала. Простоял на остановке 1 час 37 минут. Уехать так и не удалось», — указано в посте анонимного автора. Он добавил, что в микрорайоне Черемухово живет много людей и они должны каждый день ездить на работу, а дети — в школу. Мужчина просит вернуть старые маршруты.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту URA.RU уточнили, что сейчас идет корректировка расписания движения автобусов на ряде маршрутов с учетом обращения горожан и режимов работы предприятий. «Микрорайон Черемухово обслуживают новые маршруты № 18 и № 99 „л. Достоевского — ОАО ‚Синтез‘ (отдельные рейсы до Черемухово)“. Общее количество автобусов составляет 14 единиц. Продолжается обслуживание маршрутов № 308, 353 и 359», — сообщили в мэрии. Уточнять информацию о количестве автобуса на маршрутах, времени отправления, местонахождении транспорта горожанам советуют в центральной диспетчерской транспортного управления.

Ранее URA.RU писало, что курганцы за последнюю неделю оставили около 500 жалоб, связанных с работой автобусов новых маршрутов, которые появились в результате транспортной реформы. Половина обращений касается графика движения. Также жители предлагают изменить, отменить или добавить маршруты. Новые автобусные маршруты действуют в Кургане с 3 января 2023 года. Планируется, что в ходе реформы 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. По словам перевозчиков, кардинальные изменения в лучшую сторону будут заметны к концу года.