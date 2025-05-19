В Кургане адвокату Толстиковой озвучили приговор за помехи следователям

Курганского адвоката Толстикову приговорили к штрафу за помехи сотруднику СУ СК
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В Кургане адвокат выплатит штраф по решению суда
В Кургане адвокат выплатит штраф по решению суда Фото:
новость из сюжета
В Кургане судят адвокатов

Курганский адвокат Марина Толстикова заплатит штраф в качестве наказания по уголовному делу о препятствовании предварительному следствию. Такое решение вынес курганский горсуд в отношении женщины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе организации.

«Признана виновной по ч.3 ст.294 УК РФ (вмешательство в действия следователя с целью воспрепятствования с использованием служебного положения)», — сообщили в суде в ответ на запрос редакции. Адвокату назначено наказание в виде денежного штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.

Суд вынес адвокату штраф в размере 200 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного в изоляторе после задержания, наказание было смягчено до 180 тысяч рублей.

События, из-за которых судили Толстикову, случились в августе прошлого года. По данным следствия, женщина взяла в кабинете следователя без разрешения телефон своего клиента и вышла с ним на улице, вследствие чего важные данные были утеряны. На суде женщина не отрицала того, что произошло, но утверждала, что служебное положение при этом не использовалось.

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Курганский адвокат Марина Толстикова заплатит штраф в качестве наказания по уголовному делу о препятствовании предварительному следствию. Такое решение вынес курганский горсуд в отношении женщины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе организации. «Признана виновной по ч.3 ст.294 УК РФ (вмешательство в действия следователя с целью воспрепятствования с использованием служебного положения)», — сообщили в суде в ответ на запрос редакции. Адвокату назначено наказание в виде денежного штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил. Суд вынес адвокату штраф в размере 200 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного в изоляторе после задержания, наказание было смягчено до 180 тысяч рублей. События, из-за которых судили Толстикову, случились в августе прошлого года. По данным следствия, женщина взяла в кабинете следователя без разрешения телефон своего клиента и вышла с ним на улице, вследствие чего важные данные были утеряны. На суде женщина не отрицала того, что произошло, но утверждала, что служебное положение при этом не использовалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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