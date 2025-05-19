В Кургане адвокату Толстиковой озвучили приговор за помехи следователям

Курганский адвокат Марина Толстикова заплатит штраф в качестве наказания по уголовному делу о препятствовании предварительному следствию. Такое решение вынес курганский горсуд в отношении женщины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе организации.
«Признана виновной по ч.3 ст.294 УК РФ (вмешательство в действия следователя с целью воспрепятствования с использованием служебного положения)», — сообщили в суде в ответ на запрос редакции. Адвокату назначено наказание в виде денежного штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.
Суд вынес адвокату штраф в размере 200 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного в изоляторе после задержания, наказание было смягчено до 180 тысяч рублей.
События, из-за которых судили Толстикову, случились в августе прошлого года. По данным следствия, женщина взяла в кабинете следователя без разрешения телефон своего клиента и вышла с ним на улице, вследствие чего важные данные были утеряны. На суде женщина не отрицала того, что произошло, но утверждала, что служебное положение при этом не использовалось.
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