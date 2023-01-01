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30 декабря 2022

С 3 января в Кургане запустят 40 новых автобусных маршрутов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский рынок. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажир
Опубликован новый список автобусных маршрутов Кургана на 2023 год Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Новые автобусные маршруты выходят на рейсы с обновленными нумерацией и оформлением уже с 3 января. Мэрия Кургана перечислила на сайте все новые маршруты.

«С 3 января в городе начнет действовать новая маршрутная сеть, появятся автобусы с новой нумерацией, которые будут осуществлять перевозки по регулируемому тарифу», — указано в сообщении. Вот список номеров:

Автобусы, которые будут идти из района Заозерный:

  • № 54 7 микрорайон — ул. Криволапова;
  • № 55 1 микрорайон — Бульвар Солнечный;
  • № 57 1 микрорайон — ул. Криволапова;
  • № 58 1 микрорайон — Бульвар Солнечный;
  • № 73 1 микрорайон — ул. Гайдара;
  • № 76 1 микрорайон — пос. ТЭЦ;
  • № 77 1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»);
  • № 93 1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково);
  • № 97 1 микрорайон — Швейная фирма.

Автобусы, которые будут идти от вокзала:

  • № 11 Вокзал — пос. Теплый Стан;
  • № 16 Вокзал — пос. Увал — микрорайон Тополя;
  • № 18 Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка);
  • № 32 Вокзал — Зайковское кладбище;
  • № 41 Вокзал — микрорайон Глинки (отдельные рейсы до садов УВД).

Автобусы, которые будут идти из района Рябково:

  • № 64 Госпиталь — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» (отдельные реймы до пос. Озерный);
  • № 65 пос. Радужный — Вокзал;
  • № 66 пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»;
  • № 70 ул. 9 Мая — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — бульвар Солнечный;
  • № 90 пос. Сиреневый — ул. Достоевского.

Автобусы, которые будут идти из района Восточный:

  • № 24 пос. Вороновка — пос. Озерный;
  • № 45 пос. Вороновка — ул. Криволапова;
  • № 50 ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
  • № 56 ул. Достоевского — 1 микрорайон;
  • № 94 ул. Достоевского — 1 микрорайон;
  • № 95 пос. Вороновка — ул. Лескова;
  • № 99 ул. Достоевского — ОАО «Синтез» (отдельные рейсы до мкр. Черемухово).

Другие направления:

  • № 14 Центральный рынок — ст. Утяк;
  • № 15 пос. Смолино — пос. Локомотивный» (отдельные рейсы до АК «Корвет»);
  • № 28 Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле;
  • № 29 Микрорайон Зайково — ул. Гайдара;
  • № 46 ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки;
  • № 51 Бульвар Солнечный — пос. Левашово;
  • № 62 АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина;
  • № 63 ул. Лескова — Вокзал;
  • № 68 ул. Криволапова — ул. 9 Мая»;
  • № 71 пос. Левашово — ул. Лескова (отдельные рейсы до ГУП «Лен Зауралья»);
  • № 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон;
  • № 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста);
  • № 92 Аэропорт — пос. ТЭЦ;
  • № 96 Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый;

Ранее URA.RU писало, что помимо новых маршрутов в Кургане будут временно действовать и несколько старых. Перевозчики, не участвующие в транспортной реформе, смогут продолжать действовать до окочнания срока своих свидетельств.

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Новые автобусные маршруты выходят на рейсы с обновленными нумерацией и оформлением уже с 3 января. Мэрия Кургана перечислила на сайте все новые маршруты. «С 3 января в городе начнет действовать новая маршрутная сеть, появятся автобусы с новой нумерацией, которые будут осуществлять перевозки по регулируемому тарифу», — указано в сообщении. Вот список номеров: Автобусы, которые будут идти из района Заозерный: Автобусы, которые будут идти от вокзала: Автобусы, которые будут идти из района Рябково: Автобусы, которые будут идти из района Восточный: Другие направления: Ранее URA.RU писало, что помимо новых маршрутов в Кургане будут временно действовать и несколько старых. Перевозчики, не участвующие в транспортной реформе, смогут продолжать действовать до окочнания срока своих свидетельств.
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