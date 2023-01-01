Опубликован новый список автобусных маршрутов Кургана на 2023 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Новые автобусные маршруты выходят на рейсы с обновленными нумерацией и оформлением уже с 3 января. Мэрия Кургана перечислила на сайте все новые маршруты.

«С 3 января в городе начнет действовать новая маршрутная сеть, появятся автобусы с новой нумерацией, которые будут осуществлять перевозки по регулируемому тарифу», — указано в сообщении. Вот список номеров:

Автобусы, которые будут идти из района Заозерный:

№ 54 7 микрорайон — ул. Криволапова;

№ 55 1 микрорайон — Бульвар Солнечный;

№ 57 1 микрорайон — ул. Криволапова;

№ 58 1 микрорайон — Бульвар Солнечный;

№ 73 1 микрорайон — ул. Гайдара;

№ 76 1 микрорайон — пос. ТЭЦ;

№ 77 1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»);

№ 93 1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково);

№ 97 1 микрорайон — Швейная фирма.

Автобусы, которые будут идти от вокзала:

№ 11 Вокзал — пос. Теплый Стан;

№ 16 Вокзал — пос. Увал — микрорайон Тополя;

№ 18 Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка);

№ 32 Вокзал — Зайковское кладбище;

№ 41 Вокзал — микрорайон Глинки (отдельные рейсы до садов УВД).

Автобусы, которые будут идти из района Рябково:

№ 64 Госпиталь — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» (отдельные реймы до пос. Озерный);

№ 65 пос. Радужный — Вокзал;

№ 66 пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»;

№ 70 ул. 9 Мая — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — бульвар Солнечный;

№ 90 пос. Сиреневый — ул. Достоевского.

Автобусы, которые будут идти из района Восточный:

№ 24 пос. Вороновка — пос. Озерный;

№ 45 пос. Вороновка — ул. Криволапова;

№ 50 ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;

№ 56 ул. Достоевского — 1 микрорайон;

№ 94 ул. Достоевского — 1 микрорайон;

№ 95 пос. Вороновка — ул. Лескова;

№ 99 ул. Достоевского — ОАО «Синтез» (отдельные рейсы до мкр. Черемухово).

Другие направления:

№ 14 Центральный рынок — ст. Утяк;

№ 15 пос. Смолино — пос. Локомотивный» (отдельные рейсы до АК «Корвет»);

№ 28 Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле;

№ 29 Микрорайон Зайково — ул. Гайдара;

№ 46 ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки;

№ 51 Бульвар Солнечный — пос. Левашово;

№ 62 АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина;

№ 63 ул. Лескова — Вокзал;

№ 68 ул. Криволапова — ул. 9 Мая»;

№ 71 пос. Левашово — ул. Лескова (отдельные рейсы до ГУП «Лен Зауралья»);

№ 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон;

№ 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста);

№ 92 Аэропорт — пос. ТЭЦ;

№ 96 Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый;

Ранее URA.RU писало, что помимо новых маршрутов в Кургане будут временно действовать и несколько старых. Перевозчики, не участвующие в транспортной реформе, смогут продолжать действовать до окочнания срока своих свидетельств.