Новые автобусные маршруты выходят на рейсы с обновленными нумерацией и оформлением уже с 3 января. Мэрия Кургана перечислила на сайте все новые маршруты.
«С 3 января в городе начнет действовать новая маршрутная сеть, появятся автобусы с новой нумерацией, которые будут осуществлять перевозки по регулируемому тарифу», — указано в сообщении. Вот список номеров:
Автобусы, которые будут идти из района Заозерный:
- № 54 7 микрорайон — ул. Криволапова;
- № 55 1 микрорайон — Бульвар Солнечный;
- № 57 1 микрорайон — ул. Криволапова;
- № 58 1 микрорайон — Бульвар Солнечный;
- № 73 1 микрорайон — ул. Гайдара;
- № 76 1 микрорайон — пос. ТЭЦ;
- № 77 1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»);
- № 93 1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково);
- № 97 1 микрорайон — Швейная фирма.
Автобусы, которые будут идти от вокзала:
- № 11 Вокзал — пос. Теплый Стан;
- № 16 Вокзал — пос. Увал — микрорайон Тополя;
- № 18 Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка);
- № 32 Вокзал — Зайковское кладбище;
- № 41 Вокзал — микрорайон Глинки (отдельные рейсы до садов УВД).
Автобусы, которые будут идти из района Рябково:
- № 64 Госпиталь — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» (отдельные реймы до пос. Озерный);
- № 65 пос. Радужный — Вокзал;
- № 66 пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»;
- № 70 ул. 9 Мая — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — бульвар Солнечный;
- № 90 пос. Сиреневый — ул. Достоевского.
Автобусы, которые будут идти из района Восточный:
- № 24 пос. Вороновка — пос. Озерный;
- № 45 пос. Вороновка — ул. Криволапова;
- № 50 ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
- № 56 ул. Достоевского — 1 микрорайон;
- № 94 ул. Достоевского — 1 микрорайон;
- № 95 пос. Вороновка — ул. Лескова;
- № 99 ул. Достоевского — ОАО «Синтез» (отдельные рейсы до мкр. Черемухово).
Другие направления:
- № 14 Центральный рынок — ст. Утяк;
- № 15 пос. Смолино — пос. Локомотивный» (отдельные рейсы до АК «Корвет»);
- № 28 Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле;
- № 29 Микрорайон Зайково — ул. Гайдара;
- № 46 ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки;
- № 51 Бульвар Солнечный — пос. Левашово;
- № 62 АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина;
- № 63 ул. Лескова — Вокзал;
- № 68 ул. Криволапова — ул. 9 Мая»;
- № 71 пос. Левашово — ул. Лескова (отдельные рейсы до ГУП «Лен Зауралья»);
- № 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон;
- № 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста);
- № 92 Аэропорт — пос. ТЭЦ;
- № 96 Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый;
Ранее URA.RU писало, что помимо новых маршрутов в Кургане будут временно действовать и несколько старых. Перевозчики, не участвующие в транспортной реформе, смогут продолжать действовать до окочнания срока своих свидетельств.
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