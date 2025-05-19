Курганский хлебопроизводитель Саргисян получил новый срок пребывания в СИЗО

Курганский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Вардану Саргисяну. Об этом URA.RU рассказали в Курганском городском суде.
«Содержание под страже Саргисяну продлено на один месяц по ходатайству следователя», — сообщили в пресс-службе организации в ответ на запрос. Новый срок окончания действия меры пресечения закончится 19 июня.
Редакция обратилась за комментариями в следственное управление. В ведомстве ответили, что основания, по которым ранее избиралась мера пресечения в отношении Саргисяна, не изменились и не отпали.
Хлебопроизводителя и аграрника Вардана Саргисяна следствие считает членом преступного сообщества (ОПС), которое присвоило более 12 миллионов рублей. Деньги были получены в виде субсидий на проведение мелиоративных мероприятий на землях в Варгашинском округе. По данным следствия, работы были выполнены ненадлежащим образом.
Саргисян был арестован 22 марта. Следователи просили поместить бизнесмена под стражу, поскольку он якобы пытался уехать в Тюмень после назначения встречи с сотрудником СУ СК. Также у них были доказательства, что Саргисян пытался через вероятного подельника воздействовать на свидетеля. Ему предъявляли обвинение в пособничестве должностному преступлению.
Ранее URA.RU сообщало, что пятеро обвиняемых курганцев получили статусы возможных членов ОПС после предъявления обвинений. Помимо Саргисяна это экс-чиновник из Варгашинского округа Евгений Казаков, глава местного КФХ Атом Симонян, бывший глава Половинского округа и действующий бизнесмен Армэн Хачатурян, а также экс-начальник курганского филиала «Управления мелиоводхоз по УРФО» Валерию Потыльчаку.
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