18 мая 2025
17 мая 2025

В Кургане продается самая дешевая дача, где можно прописаться. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Недорогие домики продаются в СНТ
Недорогие домики продаются в СНТ Фото:

В садовом товариществе в городской черте Кургана выставлена на продажу за 50 тысяч рублей самая недорогая дача, где можно прописаться. Об этом говорится в объявлении. До этого две самые дешевые дачи продавались по цене 65 тысяч рублей в СНТ «Исток» и в СНТ «Любитель».

«Продается дача в СНТ „Малиновка“ за 50 000 рублей. По документам это жилой дом, там можно прописаться», — сообщается на сайте «Авито».

На фото видно, что дом требует ремонта. Вокруг дачи есть участок и постройки.

Ранее в Кургане были названы пять самых недорогих дач. За них просили от 65 000 до 70 000 рублей. 

Дача в СНТ
Дача в СНТ
Фото:

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В садовом товариществе в городской черте Кургана выставлена на продажу за 50 тысяч рублей самая недорогая дача, где можно прописаться. Об этом говорится в объявлении. До этого две самые дешевые дачи продавались по цене 65 тысяч рублей в СНТ «Исток» и в СНТ «Любитель». «Продается дача в СНТ „Малиновка“ за 50 000 рублей. По документам это жилой дом, там можно прописаться», — сообщается на сайте «Авито». На фото видно, что дом требует ремонта. Вокруг дачи есть участок и постройки. Ранее в Кургане были названы пять самых недорогих дач. За них просили от 65 000 до 70 000 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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