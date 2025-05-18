Недорогие домики продаются в СНТ
В садовом товариществе в городской черте Кургана выставлена на продажу за 50 тысяч рублей самая недорогая дача, где можно прописаться. Об этом говорится в объявлении. До этого две самые дешевые дачи продавались по цене 65 тысяч рублей в СНТ «Исток» и в СНТ «Любитель».
«Продается дача в СНТ „Малиновка“ за 50 000 рублей. По документам это жилой дом, там можно прописаться», — сообщается на сайте «Авито».
На фото видно, что дом требует ремонта. Вокруг дачи есть участок и постройки.
Ранее в Кургане были названы пять самых недорогих дач. За них просили от 65 000 до 70 000 рублей.
Дача в СНТ
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