В нескольких микрорайонах Шадринска временно отключат воду

В Шадринске (Курганская область) в нескольких микрорайонах 20 мая временно отключат воду из-за профилактических работ на сетях. Об сообщает пресс-служба администрации города у себя в tg-канале.
«20 мая, с 8:30 до 17:00 будет прекращена подача воды в Северном поселке и Северо-восточном микрорайоне в кварталах от ул. Развина до ул. Анисимова. Причина — профилактические работы МП „Водоканал“», — предупредило ведомство.
После завершения профилактики специалисты проведут процедуру хлорирования водопроводных сетей. Жителей просят сделать необходимый запас воды заранее, чтобы избежать неудобств в период отсутствия водоснабжения.
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