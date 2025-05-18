18 мая 2025
17 мая 2025

В нескольких микрорайонах Шадринска временно отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске 20 мая временно отключат воду
В Шадринске 20 мая временно отключат воду Фото:

В Шадринске (Курганская область) в нескольких микрорайонах 20 мая временно отключат воду из-за профилактических работ на сетях. Об сообщает пресс-служба администрации города у себя в tg-канале.

«20 мая, с 8:30 до 17:00 будет прекращена подача воды в Северном поселке и Северо-восточном микрорайоне в кварталах от ул. Развина до ул. Анисимова. Причина — профилактические работы МП „Водоканал“», — предупредило ведомство.

После завершения профилактики специалисты проведут процедуру хлорирования водопроводных сетей. Жителей просят сделать необходимый запас воды заранее, чтобы избежать неудобств в период отсутствия водоснабжения.

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В Шадринске (Курганская область) в нескольких микрорайонах 20 мая временно отключат воду из-за профилактических работ на сетях. Об сообщает пресс-служба администрации города у себя в tg-канале. «20 мая, с 8:30 до 17:00 будет прекращена подача воды в Северном поселке и Северо-восточном микрорайоне в кварталах от ул. Развина до ул. Анисимова. Причина — профилактические работы МП „Водоканал“», — предупредило ведомство. После завершения профилактики специалисты проведут процедуру хлорирования водопроводных сетей. Жителей просят сделать необходимый запас воды заранее, чтобы избежать неудобств в период отсутствия водоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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