Россия открыла на Украине второй «фронт»

Россия открыла второй «фронт» на Украине. Спустя три года, дипломаты и военные вновь сели за стол переговоров, причем без предварительных условий. Глава российской делегации Владимир Мединский сразу дал понять, что боевые действия не остановятся — прошедшие три года конфликта и неоднократные перемирия показали, что в случае с Украиной принцип «когда говорят дипломаты, пушки замолкают», не работает. По словам экспертов, если Киев снова окажется недоговороспособен, на помощь Москве придет Дональд Трамп.
Переговоры в Стамбуле, которые президент РФ Владимир Путин предложил провести 15 мая, состоялись только на следующий день — 16 мая. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским (он возглавлял группу переговорщиков и в 2022 году, до того момента, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из мирного процесса) приехала ровно в назначенную дату. Но Украина пошла на разговор только после дополнительных консультаций.
В четверг Владимир Зеленский поговорил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лишь потом назначил переговорщиков. А в пятницу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса украинского президента Андрей Ермак для начала отправились на разговор с госсекретарем США Марко Рубио, специально прилетевшего в Стамбул, и с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Только после этого украинцы прибыли во дворец Долмабахче, где их уже ждала российская делегация.
Спустя примерно два часа, к СМИ вышел Владимир Мединский. Он максимально кратко изложил итоги переговоров: стороны договорились обменяться пленными в формате тысяча на тысячу, российская сторона приняла к сведению запрос о личной встрече Путина и Зеленского, наконец, Россия и Украина в деталях пропишут, как видят прекращение огня.
«Мединский показал твердость нашей позиции, — сказал в разговоре с URA.RU руководитель политической экспертной группы Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Николай Кремлев. — Напомню, он произнес фразу Наполеона: „Переговоры и боевые действия ведутся одновременно“.
Это означает, что мы не собираемся останавливать боевые действия даже во время этих переговоров. Это имеет принципиальное значение, потому что по прошлому разу мы имели негативный опыт, когда после таких жестов доброй воли приходилось кровью восстанавливать собственные достижения [на поле боя]».
Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин называет сам факт этих переговоров «политическим успехом России и лично Владимира Путина». «Именно так встречу в Стамбуле уже оценивают и за рубежом. На фоне Путина Зеленский выглядит адекватно Зеленскому — он жалок, — считает Зудин. — Высокую активность проявляют лидеры европейских стран, которые оказались исключены из переговоров в формате, предложенном Путиным. Они пытаются так или иначе поучаствовать, как говорится, если не тушкой, то чучелком».
Стамбульские переговоры — это, конечно, не прорыв, говорят аналитики, но и безуспешным их назвать нельзя: договоренность о крупнейшем за время СВО обмене пленными — значимое решение для обеих сторон. «Это все-таки человеческие жизни», — пояснил политолог Зудин.
Прорыва от первой за три года встречи России и Украины за столом переговоров, а не на поле боя, не ожидали ни в России, ни в США. Глава Госдепа Марко Рубио даже заявил, что точку в конфликте способны поставить только лидеры России и Соединенных Штатов в ходе личной встречи. И эту позицию разделяют в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал URA.RU, что «согласен с этим тезисом — встречу лидеров трудно переоценить».
По мнению директора аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, в Стамбуле все могло быть хуже — переговоры вообще могли не состояться. «Конечно, никаких переломов не будет, пока не произойдет встреча Путина и Трампа. Все другие встречи, консультации, переговоры носят исключительно технический характер, не политический. Это зондаж, это тестирование друг друга, первый этап переговорных интриг.
Но ударить по рукам и заключить сделку могут только два человека – Путин и Трамп. И эти переговоры в Стамбуле – важный элемент подготовки их будущей встречи», — убежден политолог.
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин прямо называет стамбульские переговоры «позитивно завершившимися». «Мы изначально слышали очень много разнообразных обвинений, оскорблений со стороны Зеленского, и можно было ожидать, что по результатам встречи что-то подобное повторится. Но нет, не повторилось. Более того, договоренность сторон об обмене пленными тоже говорит о том, что они настроены на конструктивный разговор», — считает Козюлин.
Больших надежд пока питать не стоит, считают эксперты. Тем более что на Украине не снят законодательный запрет на любые переговоры с Россией.
По словам Николая Кремлева, в целом Россия еще раз показала всему миру, что она готова к переговорам, она открыта. «Нас трудно упрекнуть в том, что мы хотим войны до последнего украинца. Мы демонстрируем свое миролюбие. Ну а если ничего из этого не выйдет, для Трампа это будет хороший шанс соскочить с темы, а мы пойдем до победного конца на поле боя.
У нас выбора нет: оставлять Украину в каком-либо виде нельзя. Она не может существовать без русофобии, и нас это не устраивает. Это все равно что оставлять половину гнойника, замотав его бинтом, надеясь, что само рассосется», — считает политолог.
Встреча Путина и Трампа, по мнению политолога Вадима Козюлина, станет финальным аккордом переговоров. А черновую работу должны будут проделать переговорные группы России и Украины. «Впереди долгие переговоры. На уступки придется пойти той и другой стороне. Вопрос — какие. Требования России известны с первого дня: демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус. У нас требования жесткие, и мы находимся сегодня в выигрышной ситуации на линии соприкосновения. Мы в том положении, когда можем требовать большего, а дальше — дело переговоров», — заключил аналитик.
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