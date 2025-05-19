На северо-западе России, в Калининграде, расположены производственные мощности, которые позволяют поставлять продукцию сетям быстрого обслуживания по всей стране. Завод обеспечивает предприятия котлетами для бургеров, наггетсами и другими полуфабрикатами. URA.RU побывало на производстве и узнало обо всех стадиях приготовления продукции, а также побеседовало с Дхананджаи Бхагатом, директором группы компаний «Атлантис».
На предприятии организован практически полный цикл производства. Единственное, что компания не изготавливает в полном объеме — само сырье для производства рыбной продукции. В частности, креветки закупают в Азии. Теплый климат позволяет выращивать ракообразных большего размера. При этом для изготовления панировки компания выращивает пшеницу, печет хлеб и измельчает его.
Сухари на производстве готовятся разных фракций. Мелкая позволяет сохранить сочность продукта при приготовлении, а крупная делает корочку хрустящей. «Мы сами производим муку, сами же печем хлеб. Для панировки мы выпекаем хлеб, у которого отсутствует корочка», — рассказал в ходе беседы Бхагат Дхананджаи.
На заводе трудятся несколько тысяч человек. Каждая креветка, наггетс или котлета проверяются вручную. Таким образом происходит отбраковка продукции. В компании признались, что брак случается, но для этого за лентой конвейеров стоят сотрудники, которые на каждом этапе контролируют процесс. Также за качеством полуфабрикатов следят специальные устройства и даже рентген — он позволяет выявить продукты, в которые попали кости. Такие изделия автоматически отправляют в брак. При этом руководство компании отметило, что есть ряд незакрытых вакансий, потому что спрос на сотрудников есть всегда. Это связано с тем, что компания постоянно расширяется и открывает новые рабочие места за счет появления дополнительных производственных линий.
Креветки, поставляемые на завод из Азии, используются не только для приготовления их в панировке, но и котлет, которые являются основой Атлантик Бургера, выпущенного в новом сезоне сетью «Вкусно — и точка». Креветки размораживаются, после этого особым образом маринуются и только потом идут на приготовление котлет. Всего у сети предприятий быстрого обслуживания более 920 заведений в 65 регионах страны. Компания сотрудничает с заводом более 15 лет и получает из Калининграда мясные, рыбные котлеты, а также снеки из курицы. За 2024 год предприятие поставило сети более 220 000 тонн продукции. Запуск бургера с котлетой из креветки — первое обновление рыбного меню за последние семь лет.
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