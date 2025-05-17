19 мая в Курганской области, как и по всей стране, бывшие россияне отмечают День пионерии. Накануне дня образования самой массовой организации СССР — пионерской, курганские эксперты поделились с URA.RU своими воспоминаниями.
История объединения
Решение о создании всесоюзной пионерской организации имени Ленина было принято 19 мая 1922 года. Считается, что истоком стало российское скаутское движение. По данным из открытых источников, заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название «пионерская», сохранить скаутский девиз «Будь готов!», развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Из скаутизма заимствовали структуру и атрибутику: разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. Руководители Советского государства видели в пионерии форму воспитания нового человека. Организация просуществовала до 1991 года.
Пионеры в Кургане
Рассвет пионерии в Курганской области пришелся на 1960-1980 годах. Тогда, по словам курганского историка Алексея Дедова, практически каждый ребенок с 10 состоял в организации. «В 10 лет все хотели стать пионерами. Это была ступенька взросления. А в 14 лет пионерские галстуки в карманы прятали. Обязательно ли было вступление в пионерскую организацию? В общем, нет. Но отказывались единицы, в основном из религиозных семей», — отмечает Дедов.
Поскольку организация была массовой, о каком-то особом престиже речь не шла. Хотелось быть как все. Однако, пионерия давала отличный опыт социализации, отмечает собеседник. «В частности, опыт общественных поручений, когда надо было что-то организовывать, опыт самоуправления — часть вопросов дети решали сами. Опыт общественно-полезной работы, когда делаешь что-то полезное для общества, и это, конечно, помогает взрослеть, воспитывает чувство ответственности и повышает самооценку. Учились сами решать проблемы, что-то организовывать, те же вечера или дискотеки, а не ждать, когда кто-то придет и сделает», — рассказывает Дедов.
«К пионерско-комсомольскому коллективизму можно относиться по-разному. „Не можешь — поможем, не хочешь — заставим, позорить отряд не дадим“. Здесь и плюсы, и минусы. Главный минус — подавление индивидуальности. Главный плюс — понимание, что ты живешь не один, есть правила, есть интересы коллектива и общества, которые нужно уважать», — отмечает собеседник.
Пионерские лагеря
Каждое лето в Курганской области открывались пионерские лагеря. Некоторые дети оставались в городе и посещали лагеря при школах, но большинство уезжало в загородные пионерские лагеря. Эти лагеря создавались по профсоюзному или ведомственному принципу и часто имели специальный профиль — например, спортивный или военно-патриотический. Школьники с удовольствием посещали творческие кружки и спортивные секции, общались со сверстниками. Все это хорошо видно на фотографиях, найденных при обработке книг учета и описания фотодокументов, которые теперь хранятся в фонде.
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