18 мая 2025
17 мая 2025

В Кургане два ребенка на питбайке и квадроцикле устроили ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло 18 мая на нерегулируемом перекрестке
ДТП произошло 18 мая на нерегулируемом перекрестке Фото:

Два подростка и пассажирка получили травмы в результате столкновения питбайка и квадроцикла в микрорайоне Зайково города Кургана. ДТП произошло 18 мая около 16:20 на нерегулируемом перекрестке улиц имени А. Балакшина и Советской. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Кургану в своем tg-канале.

«10-летний подросток, управляя питбайком Sharmaks Promax 145, двигаясь по главной дороге улицы им. А. Балакшина, со стороны улицы Школьная, в направлении улицы Советской, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц им. А. Балакшина — Советская, при совершении обгона, допустил столкновение с квадроциклом Tao Motor, под управлением 13-летнего подростка», — пишет ведомство. В результате ДТП водитель питбайка получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста. Помимо этого, телесные повреждения получила 13-летняя пассажирка квадроцикла.

Оба транспортных средства были помещены на специализированную стоянку. В ГИБДД уточнили, что взрослые, передавшие управление мототехникой несовершеннолетним, не имеющим права управления транспортными средствами, привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (штраф на 30 тысяч рублей). Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей внимательно относиться к выбору мототехники для детей и изучать требования законодательства перед ее приобретением.

Ранее в Курганской области уже происходили ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники: в апреле подросток на мопеде сбил пешехода в Кетовском округе, а еще одним случаем стало столкновение подростка на велосипеде с автомобилем в Куртамышском округе. В обоих случаях дети управляли транспортом без прав и нарушали правила дорожного движения, что, по данным ГИБДД, связано с недостаточным вниманием родителей к требованиям законодательства.

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Два подростка и пассажирка получили травмы в результате столкновения питбайка и квадроцикла в микрорайоне Зайково города Кургана. ДТП произошло 18 мая около 16:20 на нерегулируемом перекрестке улиц имени А. Балакшина и Советской. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Кургану в своем tg-канале. «10-летний подросток, управляя питбайком Sharmaks Promax 145, двигаясь по главной дороге улицы им. А. Балакшина, со стороны улицы Школьная, в направлении улицы Советской, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц им. А. Балакшина — Советская, при совершении обгона, допустил столкновение с квадроциклом Tao Motor, под управлением 13-летнего подростка», — пишет ведомство. В результате ДТП водитель питбайка получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста. Помимо этого, телесные повреждения получила 13-летняя пассажирка квадроцикла. Оба транспортных средства были помещены на специализированную стоянку. В ГИБДД уточнили, что взрослые, передавшие управление мототехникой несовершеннолетним, не имеющим права управления транспортными средствами, привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (штраф на 30 тысяч рублей). Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей внимательно относиться к выбору мототехники для детей и изучать требования законодательства перед ее приобретением. Ранее в Курганской области уже происходили ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники: в апреле подросток на мопеде сбил пешехода в Кетовском округе, а еще одним случаем стало столкновение подростка на велосипеде с автомобилем в Куртамышском округе. В обоих случаях дети управляли транспортом без прав и нарушали правила дорожного движения, что, по данным ГИБДД, связано с недостаточным вниманием родителей к требованиям законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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