Губернатор Курганской области Шумков пообещал отремонтировать дороги и мосты

В Курганской области планируется отремонтировать и построить более 200 км дорог с асфальтовым покрытием. Также ремонтные работу ведутся на мостах. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«По области в этом году будет отремонтировано и построено еще более 200 км дорог в асфальте и порядка 35 км в щебеночном исполнении, плюс 300 км — локальные ремонты грунто-щебнем, а также порядка 1 км мостов и новые линии освещения в девяти муниципальных округах. Все основные объекты уже законтрактованы. Время исполнять контракты», — написал Шумков.
Ранее в Кургане уже завершили ремонт верхнего полотна двух мостов на улице Бурова-Петрова и продолжают укрепление тротуаров и откосов на мосту по улице Карбышева. Также в городе ведется строительство и ремонт дорог на улицах Витебского, Фарафонова, Алексеева и проспекте Первомайском, а специалисты формируют план дорожных работ до 2028 года.
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