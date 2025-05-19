Губернатор Курганской области Шумков пообещал отремонтировать дороги и мосты

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Контракты на ремонт и постройку уже подписаны
Контракты на ремонт и постройку уже подписаны Фото:

В Курганской области планируется отремонтировать и построить более 200 км дорог с асфальтовым покрытием. Также ремонтные работу ведутся на мостах. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«По области в этом году будет отремонтировано и построено еще более 200 км дорог в асфальте и порядка 35 км в щебеночном исполнении, плюс 300 км — локальные ремонты грунто-щебнем, а также порядка 1 км мостов и новые линии освещения в девяти муниципальных округах. Все основные объекты уже законтрактованы. Время исполнять контракты», — написал Шумков.

Ранее в Кургане уже завершили ремонт верхнего полотна двух мостов на улице Бурова-Петрова и продолжают укрепление тротуаров и откосов на мосту по улице Карбышева. Также в городе ведется строительство и ремонт дорог на улицах Витебского, Фарафонова, Алексеева и проспекте Первомайском, а специалисты формируют план дорожных работ до 2028 года. 

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В Курганской области планируется отремонтировать и построить более 200 км дорог с асфальтовым покрытием. Также ремонтные работу ведутся на мостах. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По области в этом году будет отремонтировано и построено еще более 200 км дорог в асфальте и порядка 35 км в щебеночном исполнении, плюс 300 км — локальные ремонты грунто-щебнем, а также порядка 1 км мостов и новые линии освещения в девяти муниципальных округах. Все основные объекты уже законтрактованы. Время исполнять контракты», — написал Шумков. Ранее в Кургане уже завершили ремонт верхнего полотна двух мостов на улице Бурова-Петрова и продолжают укрепление тротуаров и откосов на мосту по улице Карбышева. Также в городе ведется строительство и ремонт дорог на улицах Витебского, Фарафонова, Алексеева и проспекте Первомайском, а специалисты формируют план дорожных работ до 2028 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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