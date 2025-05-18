Игроки стали чемпионами
Киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионом на турнире «PGL Astana 2025». Ребята выиграли 400 тысяч долларов. За команду выступает уроженец Кургана Леонид Вишняков.
«Team Spirit стали чемпионами „PGL Astana 2025“. Они закрыли Astralis со счетом 3:1 по картам и забирают 400 тысяч долларов», — сообщается в telegram-канале «Stream inside». Турнир по игре Counter-Strike 2 проходил в Астане (Казахстан).
Уточняется, что команда Team Spirit доминировала на турнире, не потерпев ни одного поражения. На пути к финалу они уверенно обыграли FURIA и NiP.
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