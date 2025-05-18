18 мая 2025
17 мая 2025

Курган богат талантами: юнармейцы прошли испытания на прочность и взяли второе место. Видео

В Курганской области завершился региональный этап «Зарница 2.0»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юнармейцы выполнили тактические задания и тестирования
Юнармейцы выполнили тактические задания и тестирования Фото:

В Курганской области завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Команда Белозерской школы «Архитекторы» заняла второе место среди старших возрастных групп. Они прошли через ряд испытаний, включавших тактические задания, физические нагрузки, тестирования и проверки на командный дух. Об этом сообщает администрация Белозерского МО у себя в группе «ВКонтакте».

«Команда Белозерской школы „Архитекторы“ заняла второе место в старшей возрастной группе. Личные результаты: военкор Кондакова Маргарита — второе место; сапер Евдокимова Наталья — третье место; политрук Баитова Виктория — третье место; оператор БПЛА Мельников Валерий — первое место», — сообщает ведомство.

Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил в Курганской области с 14 по 18 мая, участие в нем принимали 100 школьников из 10 отрядов. Помимо «Зарницы», в регионе также организованы военно-полевые сборы для старшеклассников, где подростков обучают стрелковому делу, тактической медицине и оказанию первой помощи на основе опыта ветеранов СВО.

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В Курганской области завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Команда Белозерской школы «Архитекторы» заняла второе место среди старших возрастных групп. Они прошли через ряд испытаний, включавших тактические задания, физические нагрузки, тестирования и проверки на командный дух. Об этом сообщает администрация Белозерского МО у себя в группе «ВКонтакте». «Команда Белозерской школы „Архитекторы“ заняла второе место в старшей возрастной группе. Личные результаты: военкор Кондакова Маргарита — второе место; сапер Евдокимова Наталья — третье место; политрук Баитова Виктория — третье место; оператор БПЛА Мельников Валерий — первое место», — сообщает ведомство. Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил в Курганской области с 14 по 18 мая, участие в нем принимали 100 школьников из 10 отрядов. Помимо «Зарницы», в регионе также организованы военно-полевые сборы для старшеклассников, где подростков обучают стрелковому делу, тактической медицине и оказанию первой помощи на основе опыта ветеранов СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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