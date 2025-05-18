В Курганской области завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Команда Белозерской школы «Архитекторы» заняла второе место среди старших возрастных групп. Они прошли через ряд испытаний, включавших тактические задания, физические нагрузки, тестирования и проверки на командный дух. Об этом сообщает администрация Белозерского МО у себя в группе «ВКонтакте».
«Команда Белозерской школы „Архитекторы“ заняла второе место в старшей возрастной группе. Личные результаты: военкор Кондакова Маргарита — второе место; сапер Евдокимова Наталья — третье место; политрук Баитова Виктория — третье место; оператор БПЛА Мельников Валерий — первое место», — сообщает ведомство.
Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходил в Курганской области с 14 по 18 мая, участие в нем принимали 100 школьников из 10 отрядов. Помимо «Зарницы», в регионе также организованы военно-полевые сборы для старшеклассников, где подростков обучают стрелковому делу, тактической медицине и оказанию первой помощи на основе опыта ветеранов СВО.
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