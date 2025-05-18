Рыбалка была удачной
Житель Кургана поймал целый таз рыбы на Орловском канале. В качестве прикормки он использовал горох и перловку. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Наловил кучу рыбы на канале Орловский. Рыбачил на опарыша с берега на удочку. Прикормка — горох с перловкой», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Орловским каналом в Кургане местные жители называют место, где ТЭЦ сбрасывает техническую воду. На самом водохранилище Орлово также горожане ловят рыбу.
Улов на Орловском канале
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!