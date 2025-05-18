18 мая 2025
17 мая 2025

Курганец наловил тазик рыбы на Орловском канале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбалка была удачной
Рыбалка была удачной Фото:

Житель Кургана поймал целый таз рыбы на Орловском канале. В качестве прикормки он использовал горох и перловку. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Наловил кучу рыбы на канале Орловский. Рыбачил на опарыша с берега на удочку. Прикормка — горох с перловкой», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Орловским каналом в Кургане местные жители называют место, где ТЭЦ сбрасывает техническую воду. На самом водохранилище Орлово также горожане ловят рыбу. 

Улов на Орловском канале
Улов на Орловском канале
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана поймал целый таз рыбы на Орловском канале. В качестве прикормки он использовал горох и перловку. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Наловил кучу рыбы на канале Орловский. Рыбачил на опарыша с берега на удочку. Прикормка — горох с перловкой», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Орловским каналом в Кургане местные жители называют место, где ТЭЦ сбрасывает техническую воду. На самом водохранилище Орлово также горожане ловят рыбу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...