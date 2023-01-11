Курганцев приглашают на льготную военную службу в аэропорт Москвы

Курганцам предлагают работу по проверке документов в аэропорту Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают стать военнослужащим по контракту с льготным исчислением выслуги и местом работы в московском аэропорту. Вакансия появилась на одном из сайтов по трудоустройству.

«Военнослужащий по контракту. Опыт работы не требуется. Работодатель: контрольно-пропускной пункт (Домодедово-1)», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Работа по сменному графику состоит из проверки документов и является льготной по выслуге лет из расчета год за полтора года.

Для того, чтобы служить на КПП аэропорта, нужно быть готовым к переезду и годным к военной службе. Также от соискателей ждут уровень образования не ниже среднего профессионального, хорошую зрительную память и эмоциональную устойчивость. Среди необычных требований к сотруднику значатся «терпимость и уважение к обычаям и традициям народов РФ и других государств». Уровень предлагаемой зарплаты составляет от 42 до 55 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление судебных приставов опубликовало объявление о наличии вакансий. Новым сотрудникам обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду.