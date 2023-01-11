11 января 2023

Курганцев приглашают на льготную военную службу в аэропорт Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, документы, кпп, споттинг, рейс, авиарейс, паспортный контроль, авиабилет
Курганцам предлагают работу по проверке документов в аэропорту Москвы Фото:

Жителей Курганской области приглашают стать военнослужащим по контракту с льготным исчислением выслуги и местом работы в московском аэропорту. Вакансия появилась на одном из сайтов по трудоустройству.

«Военнослужащий по контракту. Опыт работы не требуется. Работодатель: контрольно-пропускной пункт (Домодедово-1)», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Работа по сменному графику состоит из проверки документов и является льготной по выслуге лет из расчета год за полтора года.

Для того, чтобы служить на КПП аэропорта, нужно быть готовым к переезду и годным к военной службе. Также от соискателей ждут уровень образования не ниже среднего профессионального, хорошую зрительную память и эмоциональную устойчивость. Среди необычных требований к сотруднику значатся «терпимость и уважение к обычаям и традициям народов РФ и других государств». Уровень предлагаемой зарплаты составляет от 42 до 55 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление судебных приставов опубликовало объявление о наличии вакансий. Новым сотрудникам обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду.

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Жителей Курганской области приглашают стать военнослужащим по контракту с льготным исчислением выслуги и местом работы в московском аэропорту. Вакансия появилась на одном из сайтов по трудоустройству. «Военнослужащий по контракту. Опыт работы не требуется. Работодатель: контрольно-пропускной пункт (Домодедово-1)», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Работа по сменному графику состоит из проверки документов и является льготной по выслуге лет из расчета год за полтора года. Для того, чтобы служить на КПП аэропорта, нужно быть готовым к переезду и годным к военной службе. Также от соискателей ждут уровень образования не ниже среднего профессионального, хорошую зрительную память и эмоциональную устойчивость. Среди необычных требований к сотруднику значатся «терпимость и уважение к обычаям и традициям народов РФ и других государств». Уровень предлагаемой зарплаты составляет от 42 до 55 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление судебных приставов опубликовало объявление о наличии вакансий. Новым сотрудникам обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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