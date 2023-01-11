Экс-руководитель Курганского ФСС получила должность в объединенном фонде

12 января 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Зоя Брунчукова, почти 12 лет возглавлявшая отделение ФСС, сменила кабинет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший руководитель Курганского отделения Фонда социального страхования Зоя Брунчукова стала начальником управления страховых выплат в отделении Социального фонда России по Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организации. «При объединении отделения ФСС с Пенсионным фондом от ФСС осталось два управления. Управление страховых выплат возглавила Брунчукова, а начальником управления реализации социальных программ стала Ольга Гаинцева», — сообщил источник. Также по словам источника, при объединении учреждений некоторые главные специалисты ФСС были понижены в должности до ведущих. URA.RU направило в отделение Социального фонда России по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию, в пресс-службе СФ обещали подготовить ответ в ближайшее время. На сайте курганского отделения СФ размещена информация о четырех заместителях управляющего Вадима Олеговича Шумкова: Денис Пылков курирует отделы, связанные с информационными технологиями и дистанционным обслуживанием клиентов, Сергей Чинарев руководит управлением установления и выплат пенсий и соцвыплат, Артем Смирнов отвечает за бюджет и материально-техническое обеспечение, Павел Гаврилов курирует персонифицированный учет и инвестиции. Зоя Брунчукова руководила Курганским отделением Фонда социального страхования с декабря 2009 года. Ранее URA.RU писало, что после решения об объединении с Пенсионным фондом, сотрудники ФСС обсуждали, кто останется работать в новом ведомстве. Тогда сотрудники предполагали, что при объединении сократят руководство соцстраха и главбуха. В пресс-службе ПФ ответили, что кадровый потенциал отделения ФСС будет сохранен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший руководитель Курганского отделения Фонда социального страхования Зоя Брунчукова стала начальником управления страховых выплат в отделении Социального фонда России по Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организации. «При объединении отделения ФСС с Пенсионным фондом от ФСС осталось два управления. Управление страховых выплат возглавила Брунчукова, а начальником управления реализации социальных программ стала Ольга Гаинцева», — сообщил источник. Также по словам источника, при объединении учреждений некоторые главные специалисты ФСС были понижены в должности до ведущих. URA.RU направило в отделение Социального фонда России по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию, в пресс-службе СФ обещали подготовить ответ в ближайшее время. На сайте курганского отделения СФ размещена информация о четырех заместителях управляющего Вадима Олеговича Шумкова: Денис Пылков курирует отделы, связанные с информационными технологиями и дистанционным обслуживанием клиентов, Сергей Чинарев руководит управлением установления и выплат пенсий и соцвыплат, Артем Смирнов отвечает за бюджет и материально-техническое обеспечение, Павел Гаврилов курирует персонифицированный учет и инвестиции. Зоя Брунчукова руководила Курганским отделением Фонда социального страхования с декабря 2009 года. Ранее URA.RU писало, что после решения об объединении с Пенсионным фондом, сотрудники ФСС обсуждали, кто останется работать в новом ведомстве. Тогда сотрудники предполагали, что при объединении сократят руководство соцстраха и главбуха. В пресс-службе ПФ ответили, что кадровый потенциал отделения ФСС будет сохранен.