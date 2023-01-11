11 января 2023

Экс-руководитель Курганского ФСС получила должность в объединенном фонде

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальное страхование. Курган , городская больница 2, курганская городская больница2, социальное страхование, соцстрах, курганское региональное отделение фонда социального страхования
Зоя Брунчукова, почти 12 лет возглавлявшая отделение ФСС, сменила кабинет Фото:

Бывший руководитель Курганского отделения Фонда социального страхования Зоя Брунчукова стала начальником управления страховых выплат в отделении Социального фонда России по Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организации.

«При объединении отделения ФСС с Пенсионным фондом от ФСС осталось два управления. Управление страховых выплат возглавила Брунчукова, а начальником управления реализации социальных программ стала Ольга Гаинцева», — сообщил источник.

Также по словам источника, при объединении учреждений некоторые главные специалисты ФСС были понижены в должности до ведущих. URA.RU направило в отделение Социального фонда России по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию, в пресс-службе СФ обещали подготовить ответ в ближайшее время.

На сайте курганского отделения СФ размещена информация о четырех заместителях управляющего Вадима Олеговича Шумкова: Денис Пылков курирует отделы, связанные с информационными технологиями и дистанционным обслуживанием клиентов, Сергей Чинарев руководит управлением установления и выплат пенсий и соцвыплат, Артем Смирнов отвечает за бюджет и материально-техническое обеспечение, Павел Гаврилов курирует персонифицированный учет и инвестиции.

Зоя Брунчукова руководила Курганским отделением Фонда социального страхования с декабря 2009 года. Ранее URA.RU писало, что после решения об объединении с Пенсионным фондом, сотрудники ФСС обсуждали, кто останется работать в новом ведомстве. Тогда сотрудники предполагали, что при объединении сократят руководство соцстраха и главбуха. В пресс-службе ПФ ответили, что кадровый потенциал отделения ФСС будет сохранен.

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Бывший руководитель Курганского отделения Фонда социального страхования Зоя Брунчукова стала начальником управления страховых выплат в отделении Социального фонда России по Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организации. «При объединении отделения ФСС с Пенсионным фондом от ФСС осталось два управления. Управление страховых выплат возглавила Брунчукова, а начальником управления реализации социальных программ стала Ольга Гаинцева», — сообщил источник. Также по словам источника, при объединении учреждений некоторые главные специалисты ФСС были понижены в должности до ведущих. URA.RU направило в отделение Социального фонда России по Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию, в пресс-службе СФ обещали подготовить ответ в ближайшее время. На сайте курганского отделения СФ размещена информация о четырех заместителях управляющего Вадима Олеговича Шумкова: Денис Пылков курирует отделы, связанные с информационными технологиями и дистанционным обслуживанием клиентов, Сергей Чинарев руководит управлением установления и выплат пенсий и соцвыплат, Артем Смирнов отвечает за бюджет и материально-техническое обеспечение, Павел Гаврилов курирует персонифицированный учет и инвестиции. Зоя Брунчукова руководила Курганским отделением Фонда социального страхования с декабря 2009 года. Ранее URA.RU писало, что после решения об объединении с Пенсионным фондом, сотрудники ФСС обсуждали, кто останется работать в новом ведомстве. Тогда сотрудники предполагали, что при объединении сократят руководство соцстраха и главбуха. В пресс-службе ПФ ответили, что кадровый потенциал отделения ФСС будет сохранен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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