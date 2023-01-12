Иммунолог Крючков предупредил о вспышке «сборной солянки» вирусов в конце января

13 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19 ожидается до конца марта, считает Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В конце января в России ожидается вспышка сборной разных вирусов — гриппа, ОРВИ и COVID-19. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Будет большой всплеск. Уже нарастание идет. Будет он с конца января, весь февраль и, может быть, до конца марта. Потом, скорее всего к маю, как обычно пойдет стабилизация. И летом опять можно ждать вспышки. Мы увидим как всплеск ОРВИ, так и клинического гриппа, который необязательно подтвержден лабораторно, но проявляется похожими симптомами, и естественно очень много попадет COVID-19. То есть это будет смешанная сборная солянка», — объяснил Николай Крючков. По мнению иммунолога, в конце января заболеваемость будет выше, чем была в декабре. «В период новогодних праздников произошло естественное статистическое снижение заболеваемости. Это всегда так. Это было видно по ковиду и по гриппу. А потом начинается опять всплеск. И он [февраль—март] будет гораздо сильнее, чем в конце года, чем в ноябре, декабре. Поэтому всплеск, о котором все говорили по гриппу и ОРВИ в декабре, — это все-таки далеко не максимум. Максимум будет сейчас. Это всегда так происходило и происходит. Поэтому до апреля у нас предстоит такой опасный сезон», — подчеркнул Николай Крючков. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что в Пензенской области был выявлен первый случай заражения субвариантом COVID-19 XBB.1.5 «Кракен». Он является самой заразной сублинией штамма «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце января в России ожидается вспышка сборной разных вирусов — гриппа, ОРВИ и COVID-19. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Будет большой всплеск. Уже нарастание идет. Будет он с конца января, весь февраль и, может быть, до конца марта. Потом, скорее всего к маю, как обычно пойдет стабилизация. И летом опять можно ждать вспышки. Мы увидим как всплеск ОРВИ, так и клинического гриппа, который необязательно подтвержден лабораторно, но проявляется похожими симптомами, и естественно очень много попадет COVID-19. То есть это будет смешанная сборная солянка», — объяснил Николай Крючков. По мнению иммунолога, в конце января заболеваемость будет выше, чем была в декабре. «В период новогодних праздников произошло естественное статистическое снижение заболеваемости. Это всегда так. Это было видно по ковиду и по гриппу. А потом начинается опять всплеск. И он [февраль—март] будет гораздо сильнее, чем в конце года, чем в ноябре, декабре. Поэтому всплеск, о котором все говорили по гриппу и ОРВИ в декабре, — это все-таки далеко не максимум. Максимум будет сейчас. Это всегда так происходило и происходит. Поэтому до апреля у нас предстоит такой опасный сезон», — подчеркнул Николай Крючков. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что в Пензенской области был выявлен первый случай заражения субвариантом COVID-19 XBB.1.5 «Кракен». Он является самой заразной сублинией штамма «Омикрон».