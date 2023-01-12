В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID

Роспотребнадзор: первый случай заражения «Кракеном» зафиксирован в Пензенской области
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Кракен обнаружен в Пензенской области, передает Роспотребнадзор Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пензенской области зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 „Кракен“ был зафиксирован в Пензенской области», — уточняется на сайте. Омикрон является штаммом коронавирусной инфекции. Ведомство ежедневно проводит мониторинг геномов SARS-CoV-2 по определенной базе, благодаря этому и получилось зафиксировать первый случай заражения.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявлял, что предсказать развитие ситуации с распространением «Кракена» в России сложно. При этом на Западе этот штамм активно развивается.

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В Пензенской области зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. «Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 „Кракен“ был зафиксирован в Пензенской области», — уточняется на сайте. Омикрон является штаммом коронавирусной инфекции. Ведомство ежедневно проводит мониторинг геномов SARS-CoV-2 по определенной базе, благодаря этому и получилось зафиксировать первый случай заражения. Ранее старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявлял, что предсказать развитие ситуации с распространением «Кракена» в России сложно. При этом на Западе этот штамм активно развивается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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