В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID

Роспотребнадзор: первый случай заражения «Кракеном» зафиксирован в Пензенской области

12 января 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Кракен обнаружен в Пензенской области, передает Роспотребнадзор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пензенской области зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. «Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 „Кракен“ был зафиксирован в Пензенской области», — уточняется на сайте. Омикрон является штаммом коронавирусной инфекции. Ведомство ежедневно проводит мониторинг геномов SARS-CoV-2 по определенной базе, благодаря этому и получилось зафиксировать первый случай заражения. Ранее старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявлял, что предсказать развитие ситуации с распространением «Кракена» в России сложно. При этом на Западе этот штамм активно развивается.

В Пензенской области зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. «Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 „Кракен“ был зафиксирован в Пензенской области», — уточняется на сайте. Омикрон является штаммом коронавирусной инфекции. Ведомство ежедневно проводит мониторинг геномов SARS-CoV-2 по определенной базе, благодаря этому и получилось зафиксировать первый случай заражения. Ранее старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявлял, что предсказать развитие ситуации с распространением «Кракена» в России сложно. При этом на Западе этот штамм активно развивается.