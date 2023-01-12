Центр по спасению наследия РФ отправил на фронт технику и тонны гумпомощи

В Донбасс направили 130 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, лекарственные средства, зимнюю одежду и обувь. Помощь мирным жителям и военным была оказана центром «Наследие». Информация приводится в пресс-релизе организации.
«В рамках Благотворительной программы „Наследие Донбасса“ центром „Наследие“ направлено более 130 тонн питьевой продукции, продуктовых наборов, лекарственных средств и медикаментов, теплой верхней одежды и обуви, газовых баллонов, тепловизоров, ковриков, одеял и иных предметов», — говорится в сообщении. Кроме того, в зону СВО было направлено 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним.
Также «Наследие» проводит акцию «За Россию!». В рамках акции представители организации собирают детские письма, поделки и рисунки для военнослужащих. В них дети выражают благодарность солдатам и шлют им теплые пожелания.
Центр «Наследие» — социально ориентированная некоммерческая организация. Она была создана с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного и иного наследия России. Идея создания такого центра принадлежит почетному работнику воспитания и просвещения РФ Андрею Спиридонову. Гуманитарная помощь доставляется в Донбасс в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
В Донбасс направили 130 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, лекарственные средства, зимнюю одежду и обувь. Помощь мирным жителям и военным была оказана центром «Наследие». Информация приводится в пресс-релизе организации. «В рамках Благотворительной программы „Наследие Донбасса“ центром „Наследие“ направлено более 130 тонн питьевой продукции, продуктовых наборов, лекарственных средств и медикаментов, теплой верхней одежды и обуви, газовых баллонов, тепловизоров, ковриков, одеял и иных предметов», — говорится в сообщении. Кроме того, в зону СВО было направлено 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним. Также «Наследие» проводит акцию «За Россию!». В рамках акции представители организации собирают детские письма, поделки и рисунки для военнослужащих. В них дети выражают благодарность солдатам и шлют им теплые пожелания. Центр «Наследие» — социально ориентированная некоммерческая организация. Она была создана с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного и иного наследия России. Идея создания такого центра принадлежит почетному работнику воспитания и просвещения РФ Андрею Спиридонову. Гуманитарная помощь доставляется в Донбасс в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса».