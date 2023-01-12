В Германии назвали Шольца разжигателем ядерной войны

WSWS: Шольц провоцирует ядерную катастрофу
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Каждая поставка оружия на Украину провоцирует ядерную войну, считают в Германии Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц проводит политику эскалации ядерной войны, направляя военную помощь Украине. Об этом пишет член партии социалистического равенства в Германии Йоханнес Штерн.

«Шольц, Бломе и другие поджигатели войны в политике и СМИ должны объяснить, каковы последствия их политики эскалации. Сколько сотен тысяч или миллионов жизней они готовы пожертвовать ради „условной“ военной победы над Россией?» — заявил Штерн изданию World Socialist Web Site. Он также отметил, что каждая поставка оружия усугубляет опасность ядерной войны, которая превратит Европу в пустыню.

Ранее Шольц пообещал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder. Теперь ФРГ ищет средства, чтобы направить их Киеву, сообщает RT. По данным немецких СМИ, Берлину придется взять их из собственных военных запасов.

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Канцлер Германии Олаф Шольц проводит политику эскалации ядерной войны, направляя военную помощь Украине. Об этом пишет член партии социалистического равенства в Германии Йоханнес Штерн. «Шольц, Бломе и другие поджигатели войны в политике и СМИ должны объяснить, каковы последствия их политики эскалации. Сколько сотен тысяч или миллионов жизней они готовы пожертвовать ради „условной“ военной победы над Россией?» — заявил Штерн изданию World Socialist Web Site. Он также отметил, что каждая поставка оружия усугубляет опасность ядерной войны, которая превратит Европу в пустыню. Ранее Шольц пообещал Киеву 40 боевых машин пехоты Marder. Теперь ФРГ ищет средства, чтобы направить их Киеву, сообщает RT. По данным немецких СМИ, Берлину придется взять их из собственных военных запасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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