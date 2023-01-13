В России начали разработку вакцины от «Кракена»

Гинцбург: разработка вакцины от штамма COVID-19 «Кракен» началась
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Вакцину от «Кракена» будут делать быстро, отметил Александр Гинцбург Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России началась разработка вакцины от нового штамма коронавируса «Кракен». Об этом заявил директор научно-исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (или „Кракен“ — прим. URA.RU). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

Ранее Гинцбург также отмечал, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей». Вирусолог Виктор Ларичев, в связи с этим, выступил с мнением, что «Кракен», первый случай заражения в России которым был недавно, будет распространяться с малой активностью. В Роспотребнадзоре сообщали, что вакцин от ковида, существующих на данный момент, может быть недостаточно для защиты от «Кракена», отмечает Nation News.

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В России началась разработка вакцины от нового штамма коронавируса «Кракен». Об этом заявил директор научно-исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (или „Кракен“ — прим. URA.RU). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости. Ранее Гинцбург также отмечал, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей». Вирусолог Виктор Ларичев, в связи с этим, выступил с мнением, что «Кракен», первый случай заражения в России которым был недавно, будет распространяться с малой активностью. В Роспотребнадзоре сообщали, что вакцин от ковида, существующих на данный момент, может быть недостаточно для защиты от «Кракена», отмечает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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