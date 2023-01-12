Вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен»

Вирусолог Ларичев: «Кракен» будет распространяться менее активно

12 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Новый штамм COVID «Кракен» будет распространяться менее активно, сказал Виктор Ларичев Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавирусной инфекции «Кракен» вероятно будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Ларичев. «Если он достаточно сильно похож на предыдущий „омикрон“, то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, как предыдущие штаммы. <…> Не будет распространяться, на мой взгляд, активно», — отметил он. Ларичев подчеркнул, что против омикрона уже много иммунных людей в России. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом. Ранее сообщалось, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Роспотребнадзор сообщил, что случай был выявлен в Пензенской области. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост заболеваемости коронавируса в мире.

Новый штамм коронавирусной инфекции «Кракен» вероятно будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Ларичев. «Если он достаточно сильно похож на предыдущий „омикрон“, то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, как предыдущие штаммы. <…> Не будет распространяться, на мой взгляд, активно», — отметил он. Ларичев подчеркнул, что против омикрона уже много иммунных людей в России. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом. Ранее сообщалось, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Роспотребнадзор сообщил, что случай был выявлен в Пензенской области. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост заболеваемости коронавируса в мире.