Вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен»

Новый штамм коронавирусной инфекции «Кракен» вероятно будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Ларичев.
«Если он достаточно сильно похож на предыдущий „омикрон“, то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, как предыдущие штаммы. <…> Не будет распространяться, на мой взгляд, активно», — отметил он. Ларичев подчеркнул, что против омикрона уже много иммунных людей в России. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Роспотребнадзор сообщил, что случай был выявлен в Пензенской области. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост заболеваемости коронавируса в мире.
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Новый штамм коронавирусной инфекции «Кракен» вероятно будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Ларичев. «Если он достаточно сильно похож на предыдущий „омикрон“, то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, как предыдущие штаммы. <…> Не будет распространяться, на мой взгляд, активно», — отметил он. Ларичев подчеркнул, что против омикрона уже много иммунных людей в России. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом. Ранее сообщалось, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Роспотребнадзор сообщил, что случай был выявлен в Пензенской области. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост заболеваемости коронавируса в мире.