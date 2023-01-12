Вирусолог объяснил, насколько опасен новый штамм COVID «Кракен»

Вирусолог Ларичев: «Кракен» будет распространяться менее активно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, коронавирус, красная зона
Новый штамм COVID «Кракен» будет распространяться менее активно, сказал Виктор Ларичев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции «Кракен» вероятно будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Ларичев.

«Если он достаточно сильно похож на предыдущий „омикрон“, то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, как предыдущие штаммы. <…> Не будет распространяться, на мой взгляд, активно», — отметил он. Ларичев подчеркнул, что против омикрона уже много иммунных людей в России. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Роспотребнадзор сообщил, что случай был выявлен в Пензенской области. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост заболеваемости коронавируса в мире.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Новый штамм коронавирусной инфекции «Кракен» вероятно будет распространяться менее активно, в связи с высоким иммунитетом россиян против предыдущего штамма вируса — Омикрона. Такое мнение высказал вирусолог Виктор Ларичев. «Если он достаточно сильно похож на предыдущий „омикрон“, то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, как предыдущие штаммы. <…> Не будет распространяться, на мой взгляд, активно», — отметил он. Ларичев подчеркнул, что против омикрона уже много иммунных людей в России. Эксперт предполагает, что вирус будет отличаться только на молекулярном уровне, а не клиническом. Ранее сообщалось, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID «Кракен». Роспотребнадзор сообщил, что случай был выявлен в Пензенской области. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост заболеваемости коронавируса в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...