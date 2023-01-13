Военный советник Меркель: переговоры по Украине должны вести Россия и США

13 января 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Переговоры по Украине должны вести США и Россия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные переговоры по Украине должны вести Россия и США. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. «Ключ к решению конфликта лежит не в Киеве, не в Берлине, Брюсселе или Париже, а в Вашингтоне и Москве. Смешно говорить, что это должна решить Украина», — заявил Эрих Вад, отвечая на вопрос о начале переговорного процесса по Украине. Его слова приводит немецкий журнал Emma. Спикер также отметил, что конфликт на Украине стал военно-операционным тупиком. Этот конфликт нельзя решить военными средствами. Эрих Вад заявил, что Украине не стоит надеяться на победу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами были в марте. Однако по их результатам не был подписан документ. После этого президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался от дальнейшего диалога. Свое решение он даже узаконил. Спустя время он отменил свое решение и выдвинул «формулу мира». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет эти условия. Путин не раз отмечал, что Россия всегда была открыта к обсуждению мира на Украине. Также президент России заявил, что чем быстрее украинская сторона сядет за стол переговоров, тем будет лучше. Его слова приводит телеканал «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мирные переговоры по Украине должны вести Россия и США. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. «Ключ к решению конфликта лежит не в Киеве, не в Берлине, Брюсселе или Париже, а в Вашингтоне и Москве. Смешно говорить, что это должна решить Украина», — заявил Эрих Вад, отвечая на вопрос о начале переговорного процесса по Украине. Его слова приводит немецкий журнал Emma. Спикер также отметил, что конфликт на Украине стал военно-операционным тупиком. Этот конфликт нельзя решить военными средствами. Эрих Вад заявил, что Украине не стоит надеяться на победу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами были в марте. Однако по их результатам не был подписан документ. После этого президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался от дальнейшего диалога. Свое решение он даже узаконил. Спустя время он отменил свое решение и выдвинул «формулу мира». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет эти условия. Путин не раз отмечал, что Россия всегда была открыта к обсуждению мира на Украине. Также президент России заявил, что чем быстрее украинская сторона сядет за стол переговоров, тем будет лучше. Его слова приводит телеканал «Царьград».