На свердловской трассе водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода. Фото

13 января 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Авария произошла на дороге Верхняя Пышма — Невьянск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На подъезде к поселку Красный на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск водитель ВАЗ-21093 сбил пешехода, который стоял на дороге в темноте. Мужчина погиб на месте, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области. «ДТП произошло 12 января в 23:30. Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 двигался со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Красный, допустил наезд на 58-летнего мужчину-пешехода, находившегося на проезжей части без цели ее перехода», — рассказали в ГИБДД. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Инспекторы установили, что стаж вождения владельца отечественного автомобиля чуть меньше трех лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался четыре раза. Водитель рассказал, что ехал со скоростью 80 км/ч, затем почувствовал удар и понял, что сбил человека. При этом он не видел его на дороге, так как было темно, а на пешеходе не было световозвращающих элементов. В ГИБДД рекомендует пешеходам в темное время суток двигаться по обочине дороги навстречу транспорту и использовать световозвращающие элементы на одежде. Участок, где произошла авария, не был освещен Фото: ГИБДД по Свердловской области Инспекторы ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии Фото: ГИБДД по Свердловской области

На подъезде к поселку Красный на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск водитель ВАЗ-21093 сбил пешехода, который стоял на дороге в темноте. Мужчина погиб на месте, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области. «ДТП произошло 12 января в 23:30. Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 двигался со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Красный, допустил наезд на 58-летнего мужчину-пешехода, находившегося на проезжей части без цели ее перехода», — рассказали в ГИБДД. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Инспекторы установили, что стаж вождения владельца отечественного автомобиля чуть меньше трех лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался четыре раза. Водитель рассказал, что ехал со скоростью 80 км/ч, затем почувствовал удар и понял, что сбил человека. При этом он не видел его на дороге, так как было темно, а на пешеходе не было световозвращающих элементов. В ГИБДД рекомендует пешеходам в темное время суток двигаться по обочине дороги навстречу транспорту и использовать световозвращающие элементы на одежде.