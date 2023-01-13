Залужный после трех попыток контрнаступления на Соледар призвал Зеленского к отступлению

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдавал три приказа о контрнаступлении под Соледаром. После провала последней Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского начать отступление. Об этом сообщает telegram-канал «Резидент».
«Залужный доложил Зеленскому о провале трех попыток контрнаступления на Соледар, ВСУ задействовали 25, 17 и 72 бригаду, но результата это не принесло. Российские войска перебросили в город артиллерию и начали бить по нашим частям, что не позволяет ВСУ вернуть позиции», — говорится в публикации. «Резидент» ссылается на свой источник в Офис президента.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января в Минобороны РФ сообщили о блокировке Соледара с севера и с юга. Взятие города имеет стратегическое и политическое значение для России. Таким образом армия России сможет перерезать трассу между Северском и Артемовском, сообщает телеканал «Царьград».
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдавал три приказа о контрнаступлении под Соледаром. После провала последней Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского начать отступление. Об этом сообщает telegram-канал «Резидент». «Залужный доложил Зеленскому о провале трех попыток контрнаступления на Соледар, ВСУ задействовали 25, 17 и 72 бригаду, но результата это не принесло. Российские войска перебросили в город артиллерию и начали бить по нашим частям, что не позволяет ВСУ вернуть позиции», — говорится в публикации. «Резидент» ссылается на свой источник в Офис президента. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января в Минобороны РФ сообщили о блокировке Соледара с севера и с юга. Взятие города имеет стратегическое и политическое значение для России. Таким образом армия России сможет перерезать трассу между Северском и Артемовском, сообщает телеканал «Царьград».