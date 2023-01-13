Свердловских чиновников обвинили в провале указа Путина о безопасности

Свердловская область не справилась с заданием Путина перевести школы на отечественный софт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские власти не смогли выполнить указ президента России Владимира Путина. Речь идет о переводе всех образовательных учреждений на государственные информационные системы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Свердловские власти провалили указ президента — с 1 января всех перевести на государственные информационные системы. Дали доступы для закрытого канала, а у школ его нет. А „Дневником.ру“ и аналогами школы пользоваться не могут, потому что это негосударственные системы», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, ответственность за исполнение указа президента лежит на Институте развития образования Свердловской области, а он, в свою очередь, подчиняется министерству образования и молодежной политики региона. «Говорят, что в лучшем случае информационная система начнет работать только в середине февраля. Как выставлять оценки ученикам, в учебных заведениях не понимают», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Институт развития образования Свердловской области. На звонок корреспондента никто не ответил. Также агентство направило официальный запрос в региональное министерство образования и молодежной политики. На момент публикации ответ не поступил.

Президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта 2022 года указ о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) с 1 января 2025 года. До 1 января 2025 года госорганам и госзаказчикам потребуется перейти на софт отечественной разработки.