Аэропорт Кольцово поставил рекорд по количеству пассажиров

Только 30 декабря в Кольцово обслужили 20 126 пассажиров Размик Закарян © URA.RU

В новогодние праздники аэропорт Кольцово (Екатеринбург) обслужил 192 тысячи пассажиров. Самым напряженным стало 30 декабря, когда из аэропорта вылетело рекордное количество пассажиров за все время работы Кольцво, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

«С 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года аэропорт обслужил свыше 192 тысяч пассажиров. В аналогичный период год назад услугами аэропорта Екатеринбурга воспользовались 178,3 тысячи человек. Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря» — рассказали в Кольцово.

В последний рабочий день из Кольцово вылетели по внутренним и международным направлениям 20 126 пассажиров — этот показатель стал рекордным в истории аэропорта зимой.

Самыми популярными городами в России, куда чаще всего улетали пассажиры, стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также уральцы летали на зарубежные курорты — в Анталью, Дубай, Стамбул, Ереван и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в новогодние каникулы в Кольцово массово задерживали рейсы.