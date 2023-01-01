В аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы

Рейс из Екатеринбурга в Уфу задерживается из-за плохой погоды
В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживают сразу несколько рейсов: в Уфу и Салехард. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.
Согласно опубликованной информации, самолет в Уфу задерживается почти на полчаса. Рейс в Салехард отправится с опозданием на два с половиной часа. Другие рейсы, по информации с табло, отправятся по расписанию.
URA.RU обратилось к официальному представителю аэропорта. «Вылет рейса в Уфу задерживается из-за сложных метеоусловий в пункте назначения. Вылет в Салехард задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна в Кольцово», — сообщили в пресс-службе.
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