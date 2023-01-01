01 января 2023
31 декабря 2022

В аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Рейс из Екатеринбурга в Уфу задерживается из-за плохой погоды Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживают сразу несколько рейсов: в Уфу и Салехард. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

Согласно опубликованной информации, самолет в Уфу задерживается почти на полчаса. Рейс в Салехард отправится с опозданием на два с половиной часа. Другие рейсы, по информации с табло, отправятся по расписанию.

URA.RU обратилось к официальному представителю аэропорта. «Вылет рейса в Уфу задерживается из-за сложных метеоусловий в пункте назначения. Вылет в Салехард задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна в Кольцово», — сообщили в пресс-службе.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживают сразу несколько рейсов: в Уфу и Салехард. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта. Согласно опубликованной информации, самолет в Уфу задерживается почти на полчаса. Рейс в Салехард отправится с опозданием на два с половиной часа. Другие рейсы, по информации с табло, отправятся по расписанию. URA.RU обратилось к официальному представителю аэропорта. «Вылет рейса в Уфу задерживается из-за сложных метеоусловий в пункте назначения. Вылет в Салехард задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна в Кольцово», — сообщили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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