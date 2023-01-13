NYT: Запад готовит Украину к весеннему наступлению

Запад направит на Украину вооружение, которое давно запрашивал Киев, чтобы подготовить страну к весеннему наступлению российской армии. Об этом сообщают журналисты The New York Times.
«Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины есть лишь узкое окно, чтобы подготовиться к отражению ожидаемого весеннего наступления России, и быстро продвигаются к тому, чтобы предоставить украинцам современное оружие, которое они ранее отказались отправлять, опасаясь спровоцировать Москву», — сообщает издание. Этим страны Запада нарушат собственное табу. Раньше западные лидеры боялись спровоцировать Москву, но сейчас они считают, что у Украины есть лишь небольшая возможность нарастить вооружение.
Ранее Британия и Польша сообщили о том, что передадут свои танки Украине. Позднее оказать военную помощь согласилась Франция, передает «Царьград». Сообщается, что в течение двух месяцев Париж сможет предоставить Киеву колесные танки AMX-10RC.
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Запад направит на Украину вооружение, которое давно запрашивал Киев, чтобы подготовить страну к весеннему наступлению российской армии. Об этом сообщают журналисты The New York Times. «Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины есть лишь узкое окно, чтобы подготовиться к отражению ожидаемого весеннего наступления России, и быстро продвигаются к тому, чтобы предоставить украинцам современное оружие, которое они ранее отказались отправлять, опасаясь спровоцировать Москву», — сообщает издание. Этим страны Запада нарушат собственное табу. Раньше западные лидеры боялись спровоцировать Москву, но сейчас они считают, что у Украины есть лишь небольшая возможность нарастить вооружение. Ранее Британия и Польша сообщили о том, что передадут свои танки Украине. Позднее оказать военную помощь согласилась Франция, передает «Царьград». Сообщается, что в течение двух месяцев Париж сможет предоставить Киеву колесные танки AMX-10RC.