Озерск залило водой из-за утечки на магистрали. Фото

13 января 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Причина утечки устанавливается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске Челябинской области произошла утечка на центральной магистрали водоснабжения, из-за чего затопило несколько улиц. Как сообщают в пресс-службе мэрии в официальном паблике в соцсетях, к работам по устранению аварии приступят 14 января. «Сегодня утром произошла крупная утечка на магистральном водопроводе холодного водоснабжения по проспекту Ленина. В настоящий момент движение по проспекту от улицы Колыванова до площади Курчатова перекрыто. Завтра с утра будут проводиться раскопки на месте утечки до полного окончания работ», — сообщает пресс-служба в паблике «Озерский городской округ. Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Вечером и ночью воду отключать не будут. Власти попросили жителей сделать запасы воды, потому что утром в районе аварии прекратят водоснабжение. Движение на затопленных улицах перекрыто, организован объезд Фото: «Озерский городской округ. Озерск», «ВКонтакте»

В Озерске Челябинской области произошла утечка на центральной магистрали водоснабжения, из-за чего затопило несколько улиц. Как сообщают в пресс-службе мэрии в официальном паблике в соцсетях, к работам по устранению аварии приступят 14 января. «Сегодня утром произошла крупная утечка на магистральном водопроводе холодного водоснабжения по проспекту Ленина. В настоящий момент движение по проспекту от улицы Колыванова до площади Курчатова перекрыто. Завтра с утра будут проводиться раскопки на месте утечки до полного окончания работ», — сообщает пресс-служба в паблике «Озерский городской округ. Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Вечером и ночью воду отключать не будут. Власти попросили жителей сделать запасы воды, потому что утром в районе аварии прекратят водоснабжение.