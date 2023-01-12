12 января 2023

Озерск залило водой из-за утечки на магистрали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, очистные сооружения, повв, вода, фильтрационная станция
Причина утечки устанавливается Фото:

В Озерске Челябинской области произошла утечка на центральной магистрали водоснабжения, из-за чего затопило несколько улиц. Как сообщают в пресс-службе мэрии в официальном паблике в соцсетях, к работам по устранению аварии приступят 14 января.

«Сегодня утром произошла крупная утечка на магистральном водопроводе холодного водоснабжения по проспекту Ленина. В настоящий момент движение по проспекту от улицы Колыванова до площади Курчатова перекрыто. Завтра с утра будут проводиться раскопки на месте утечки до полного окончания работ», — сообщает пресс-служба в паблике «Озерский городской округ. Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Вечером и ночью воду отключать не будут. Власти попросили жителей сделать запасы воды, потому что утром в районе аварии прекратят водоснабжение.

Движение на затопленных улицах перекрыто, организован объезд
Фото:

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В Озерске Челябинской области произошла утечка на центральной магистрали водоснабжения, из-за чего затопило несколько улиц. Как сообщают в пресс-службе мэрии в официальном паблике в соцсетях, к работам по устранению аварии приступят 14 января. «Сегодня утром произошла крупная утечка на магистральном водопроводе холодного водоснабжения по проспекту Ленина. В настоящий момент движение по проспекту от улицы Колыванова до площади Курчатова перекрыто. Завтра с утра будут проводиться раскопки на месте утечки до полного окончания работ», — сообщает пресс-служба в паблике «Озерский городской округ. Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Вечером и ночью воду отключать не будут. Власти попросили жителей сделать запасы воды, потому что утром в районе аварии прекратят водоснабжение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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