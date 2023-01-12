Пермский музей современного искусства предложили переселить

13 января 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Музей арендует площади бывшего ТЦ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Переместить музей современного искусства PERMM из арендуемого здания на площадку социокультурного пространства «Завод Шпагина» предложили властям активисты Общероссийского народного фронта. Инициативу, адресованную министерству культуры Пермского края, они объяснили желанием сэкономить бюджетные средства. «Музей ежемесячно тратит 1,5 млн из госбюджета на оплату аренды помещений. Собственные доходы музея от оказания услуг составили 980 тыс., при этом содержание музея в 2022 году обошлось в 53,5 млн. Значительную часть этих расходов можно сократить, если разместить музей в просторном месте, принадлежащем не частному лицу», — говорится в заявлении ОНФ. В движении считают, что «Завод Шпагина» располагает необходимыми площадями для размещения музея PERMM. При этом сейчас территория используется неэффективно. В минкультуры Пермского края URA.RU заявили, что арендовать помещения для музея дешевле, чем приспосабливать под него площадку бывшего завода Шпагина. При этом «вопрос размещения Музея современного искусства активно прорабатывается». Пермский музей современного искусства располагается в бывшем ТЦ «Сатурн-Р», который принадлежит Александру Репину. В конце 2022 года договор аренды продлили, при этом цена увеличилась. Репин также сдает музею подземный паркинг в одном из построенных его компанией домов. Там хранятся фонды музея. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переместить музей современного искусства PERMM из арендуемого здания на площадку социокультурного пространства «Завод Шпагина» предложили властям активисты Общероссийского народного фронта. Инициативу, адресованную министерству культуры Пермского края, они объяснили желанием сэкономить бюджетные средства. «Музей ежемесячно тратит 1,5 млн из госбюджета на оплату аренды помещений. Собственные доходы музея от оказания услуг составили 980 тыс., при этом содержание музея в 2022 году обошлось в 53,5 млн. Значительную часть этих расходов можно сократить, если разместить музей в просторном месте, принадлежащем не частному лицу», — говорится в заявлении ОНФ. В движении считают, что «Завод Шпагина» располагает необходимыми площадями для размещения музея PERMM. При этом сейчас территория используется неэффективно. В минкультуры Пермского края URA.RU заявили, что арендовать помещения для музея дешевле, чем приспосабливать под него площадку бывшего завода Шпагина. При этом «вопрос размещения Музея современного искусства активно прорабатывается». Пермский музей современного искусства располагается в бывшем ТЦ «Сатурн-Р», который принадлежит Александру Репину. В конце 2022 года договор аренды продлили, при этом цена увеличилась. Репин также сдает музею подземный паркинг в одном из построенных его компанией домов. Там хранятся фонды музея.