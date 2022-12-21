Пермский миллиардер продлил договор аренды с музеем PERMM и увеличил сумму платежа

Здание, где располагается музей, находится в аренде Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Музей PERMM и компания «Сатурн-Р», которая принадлежит Александру Репину, подписали договор о продлении аренды сроком на один год. При этом стоимость увеличилась на два млн рублей, пишут СМИ.

«Музей PERMM и холдинг „Сатурн-Р“ заключили договор о продлении аренды здания на год. В нем располагается культурное учреждение. Аренда выросла с 16 до 18 миллионов рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова директора музея Наиля Аллахвердиева.

Пермский музей современного искусства сейчас располагается в ТЦ «Сатурн-Р» на бульваре Гагарина. Изначально планировалось, что он пробудет здесь недолго. Здание бывшего Речного вокзала, в котором учреждение располагалось до того, начали реконструировать. В 2017 году власти Пермского края отдали здание под выставку «Россия — моя история». С тех пор рассматривали разные варианты для перемещения музея. Ни один из предложенных проектов так и не был реализован.

Согласно данным, опубликованным на сайте учреждения культуры, коллекция музея насчитывает примерно полторы тысячи единиц хранения: это произведения живописи и графики, фото и видеоматериалы, скульптуры и инсталляции. Она оценивается более чем в 87,8 млн рублей.

URA.RU писало ранее, что пермский миллиардер Александр Репин сдал в аренду подземный паркинг в одном из домов, принадлежащих его компании, музею PERMM. В 2023 году культурное учреждение заплатит предпринимателю свыше 1,5 млн рублей за 1107 квадратных метров в высотке на Лебедева, 34.