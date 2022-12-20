Пермский миллиардер сдал музею подземный паркинг

Подземный паркинг в пермской многоэтажке приспособили под фондохранилище музея PERMM

Александр Репин нашел применение паркингу в своей высотке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский миллиардер Александр Репин сдал в аренду подземный паркинг в одном из построенных его компанией домов музею современного искусства PERMM. В 2023 году культурное учреждение заплатит предпринимателю 1 млн 672 тысячи рублей за 1107 квадратных метров в высотке на Лебедева, 34. Контракт размещен на портале госзакупок. Как пояснила URA.RU директор музея Наиля Аллахвердиева, на этих площадях размещается фондохранилище.

«Раньше наши фонды хранились в помещениях на Монастырской, которые нам бесплатно выделялись, но в прошлом году из-за идеи строительства детской железной дороги нас оттуда попросили. Поэтому мы взяли в аренду помещения на Лебедева. Все суммы согласованы с минкультуры», — рассказала Аллахвердиева.

По данным на сайте PERMM, коллекция музея насчитывает полторы тысячи единиц хранения: это произведения живописи и графики, фото и видеоматериалы, скульптуры и инсталляции. Она оценивается более чем в 87,8 млн рублей. Здание, в котором находится сам музей, также принадлежит бизнесмену Репину, который ежегодно поднимает стоимость аренды.