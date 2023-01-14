Военкор Коц: на Украине готовят из подростков боевиков в детских лагерях

15 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина готовит молодое поколение на борьбу с русскими, сказал Андрей Коц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине с 2014 года действуют националистические лагеря для детей, где взращивают будущих боевиков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор РИА Новости Андрей Коц. «С 2014 года на Украине крайне распространены всякие детские лагеря. В том числе такой лагерь был у „Азова“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Про него даже писали Западные журналисты, которые прямо утверждали, что в этом лагере из детей, 10-12-летних подростков готовят боевиков-радикалов. Однако после начала спецоперации России как-то эта тема национализма, националистических лагерей подготовки детей на Украине ушла из медийной повестки на Западе», — сказал Андрей Коц. По его словам, в будущем подростки, прошедшие подготовку на Украине, еще проявят себя. «Главное, что там детям промывают головы идеологически, что русские — это главные враги, что Россию нужно уничтожить. Пройдет совсем немного времени и из них уже вырастут полноценные боевики, мотивированные и обученные. Мы еще столкнемся в будущем с этой проблемой», — подчеркнул собеседник агентства. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента, это была вынужденная мера для спасения жизней жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима с 2014 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине с 2014 года действуют националистические лагеря для детей, где взращивают будущих боевиков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор РИА Новости Андрей Коц. «С 2014 года на Украине крайне распространены всякие детские лагеря. В том числе такой лагерь был у „Азова“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Про него даже писали Западные журналисты, которые прямо утверждали, что в этом лагере из детей, 10-12-летних подростков готовят боевиков-радикалов. Однако после начала спецоперации России как-то эта тема национализма, националистических лагерей подготовки детей на Украине ушла из медийной повестки на Западе», — сказал Андрей Коц. По его словам, в будущем подростки, прошедшие подготовку на Украине, еще проявят себя. «Главное, что там детям промывают головы идеологически, что русские — это главные враги, что Россию нужно уничтожить. Пройдет совсем немного времени и из них уже вырастут полноценные боевики, мотивированные и обученные. Мы еще столкнемся в будущем с этой проблемой», — подчеркнул собеседник агентства. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента, это была вынужденная мера для спасения жизней жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима с 2014 года.