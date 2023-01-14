Собчак объяснилась за неуплату налогов двумя ее компаниями

Собчак заявила, что больше не владеет компаниями, счета которых заблокировала ФНС

Ксения Собчак непричастна к настоящим делам компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак больше не владеет своими бизнесами, чьи счета Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала за неуплату налогов. Об этом URA.RU рассказала сама Ксения Собчак. Ранее российские СМИ писали о том, что счета двух компаний журналистки были заблокированы за недоплату ими в бюджет около 500 тысяч рублей.

«Эти бизнесы мы закрыли после 24 февраля. Ими занимаюсь не я, а генеральный директор и партнер Юлия Прудько. Она постепенно гасит задолженность, но это лучше с ней обсудить», — прокомментировала Ксения Собчак информацию о блокировке счетов ее компаний корреспонденту URA.RU.

Ранее российские СМИ писали о том, что в декабре прошлого года ФНС заблокировала счета двух компаний Собчак: рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July. Такую меру наказания налоговая служба приняла после неуплаты компаниями налогов общей суммой 484 тысячи рублей за 2021—2022 годы при выручке одной из них в 38 миллионов рублей за 2021 год.