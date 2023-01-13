ФНС наказала Собчак за неуплату налогов

Налоговая служба заблокировала счета компаний Собчак за неуплату налогов

13 января 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак не заплатила ФНС 484 тысячи рублей, сообщает издание Владимир Андреев © URA.RU Федеральная налоговая служба заблокировала счета журналистки и телеведущей Ксении Собчак за неуплату налогов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. «ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак за неуплату налогов», — сообщает RT в своем telegram-канале, ссылаясь на информацию из документов налоговой службы. Как уточнили журналисты, блокировка операций была проведена еще в декабре прошлого года, однако она не снята до сих пор. По информации издания, из документов налоговой следует, что за 2021-2022 годы компании Собчак не доплатили в бюджет 484 тысячи рублей. При этом, отметили журналисты, выручка одной из компаний телеведущей в 2021 году составила 38 миллионов рублей. Ранее вокруг журналистки разгорелся скандал из-за ареста исполнительного директора ее компании «Осторожно Media», которого обвиняли в вымогательстве у «Ростеха». На время судебных разбирательств Собчак тогда уезжала из России. URA.RU направило запрос Ксении Собчак по вопросу ареста ФНС ее счетов. На момент публикации новости ответа не поступило.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета журналистки и телеведущей Ксении Собчак за неуплату налогов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. «ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак за неуплату налогов», — сообщает RT в своем telegram-канале, ссылаясь на информацию из документов налоговой службы. Как уточнили журналисты, блокировка операций была проведена еще в декабре прошлого года, однако она не снята до сих пор. По информации издания, из документов налоговой следует, что за 2021-2022 годы компании Собчак не доплатили в бюджет 484 тысячи рублей. При этом, отметили журналисты, выручка одной из компаний телеведущей в 2021 году составила 38 миллионов рублей. Ранее вокруг журналистки разгорелся скандал из-за ареста исполнительного директора ее компании «Осторожно Media», которого обвиняли в вымогательстве у «Ростеха». На время судебных разбирательств Собчак тогда уезжала из России. URA.RU направило запрос Ксении Собчак по вопросу ареста ФНС ее счетов. На момент публикации новости ответа не поступило.