ФНС наказала Собчак за неуплату налогов

Налоговая служба заблокировала счета компаний Собчак за неуплату налогов
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак не заплатила ФНС 484 тысячи рублей, сообщает издание

Федеральная налоговая служба заблокировала счета журналистки и телеведущей Ксении Собчак за неуплату налогов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник. 

«ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак за неуплату налогов», — сообщает RT в своем telegram-канале, ссылаясь на информацию из документов налоговой службы. Как уточнили журналисты, блокировка операций была проведена еще в декабре прошлого года, однако она не снята до сих пор.

По информации издания, из документов налоговой следует, что за 2021-2022 годы компании Собчак не доплатили в бюджет 484 тысячи рублей. При этом, отметили журналисты, выручка одной из компаний телеведущей в 2021 году составила 38 миллионов рублей.

Ранее вокруг журналистки разгорелся скандал из-за ареста исполнительного директора ее компании «Осторожно Media», которого обвиняли в вымогательстве у «Ростеха». На время судебных разбирательств Собчак тогда уезжала из России

URA.RU направило запрос Ксении Собчак по вопросу ареста ФНС ее счетов. На момент публикации новости ответа не поступило.

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Федеральная налоговая служба заблокировала счета журналистки и телеведущей Ксении Собчак за неуплату налогов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.  «ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак за неуплату налогов», — сообщает RT в своем telegram-канале, ссылаясь на информацию из документов налоговой службы. Как уточнили журналисты, блокировка операций была проведена еще в декабре прошлого года, однако она не снята до сих пор. По информации издания, из документов налоговой следует, что за 2021-2022 годы компании Собчак не доплатили в бюджет 484 тысячи рублей. При этом, отметили журналисты, выручка одной из компаний телеведущей в 2021 году составила 38 миллионов рублей. Ранее вокруг журналистки разгорелся скандал из-за ареста исполнительного директора ее компании «Осторожно Media», которого обвиняли в вымогательстве у «Ростеха». На время судебных разбирательств Собчак тогда уезжала из России.  URA.RU направило запрос Ксении Собчак по вопросу ареста ФНС ее счетов. На момент публикации новости ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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