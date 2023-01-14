Инфекционист Машкова раскрыла, к какому гриппу человек наименее приспособлен

Инфекционист Машкова: вирус гриппа А вызывает наиболее тяжелые случаи заболевания

15 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Любой грипп утяжеляет хронические заболевания, сказала Светлана Машкова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вирус гриппа А мутирует чаще всего и вызывает наиболее тяжелое течение болезни, так как организм человека не приспособлен. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Юг» Светлана Машкова. «Существует четыре типа вируса гриппа: A, B, C, D. Вирус типа А чаще других мутирует, поэтому к нему организм менее адаптирован, и он может протекать тяжелее, вызывать эпидемии. Вирус группы В — более стабильный, особо не подвержен антигенной изменчивости», — сказала Светлана Машкова. Она отметила, что любой из этих вирусов может навредить человеку. «Но тяжесть течения любого гриппа, как правило, зависит не от его типа, а от состояния организма, в который этот вирус попал. За это отвечают основные антигены: гемагглютинин, влияющий на свертываемость крови, и нейраминидаза, отвечающая за центральную нервную систему. Протекание любого гриппа утяжеляют хронические заболевания», — объяснила инфекционист.

Вирус гриппа А мутирует чаще всего и вызывает наиболее тяжелое течение болезни, так как организм человека не приспособлен. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Юг» Светлана Машкова. «Существует четыре типа вируса гриппа: A, B, C, D. Вирус типа А чаще других мутирует, поэтому к нему организм менее адаптирован, и он может протекать тяжелее, вызывать эпидемии. Вирус группы В — более стабильный, особо не подвержен антигенной изменчивости», — сказала Светлана Машкова. Она отметила, что любой из этих вирусов может навредить человеку. «Но тяжесть течения любого гриппа, как правило, зависит не от его типа, а от состояния организма, в который этот вирус попал. За это отвечают основные антигены: гемагглютинин, влияющий на свертываемость крови, и нейраминидаза, отвечающая за центральную нервную систему. Протекание любого гриппа утяжеляют хронические заболевания», — объяснила инфекционист.