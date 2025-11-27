Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с границей России

В Эстонии ввели в эксплуатацию комплекс РЛС Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Эстония ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс недалеко от границы с Ленинградской областью. Об этом сообщила одна из эстонских телерадиокомпаний. Комплекс расположен в уезде Ида-Вирумаа и уже начал работу.

«Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью 30 миллионов евро в уезде Ида-Вирумаа уже введен в эксплуатацию», — пишет ERR. Майор эстонской армии Тынис Пярн отметил, что станция обеспечивает «хороший обзор Чудского озера».

Срок службы комплекса составляет около 30 лет. При этом он способен обнаруживать объекты на расстоянии свыше 500 километров и будет интегрирован в радиолокационную сеть Финляндии.

