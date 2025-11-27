Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с границей России
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Эстония ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс недалеко от границы с Ленинградской областью. Об этом сообщила одна из эстонских телерадиокомпаний. Комплекс расположен в уезде Ида-Вирумаа и уже начал работу.
«Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью 30 миллионов евро в уезде Ида-Вирумаа уже введен в эксплуатацию», — пишет ERR. Майор эстонской армии Тынис Пярн отметил, что станция обеспечивает «хороший обзор Чудского озера».
Срок службы комплекса составляет около 30 лет. При этом он способен обнаруживать объекты на расстоянии свыше 500 километров и будет интегрирован в радиолокационную сеть Финляндии.
Ранее издание LSM+ сообщило, что в Латвии обсуждается возможность полного демонтажа железнодорожных путей, соединяющих страну с Россией. Латвия собирается согласовать свою позицию по этому вопросу с Литвой и Эстонией, передает RT. Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что обстановка на границе продолжает оставаться напряженной, а демонтаж железной дороги рассматривается в качестве одного из потенциальных мер по повышению уровня безопасности.
