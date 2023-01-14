В селе ЯНАО запустили автобус, за который голосовали жители

Большинство жителей проголосовали за введение в райцентре маршрутного автобуса (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО 15 января запустят автобус. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Андрей Кугаевский, который ранее в соцсетях просил жителей высказать свое мнение о введении маршрутного транспорта.

«Долгожданная новость для жителей райцентра! Завтра в Яр-Сале начнет движение пассажирский автобус. Маршрут-15 остановок по всему районному центру», — сообщил глава.

В будни запланировано шесть рейсов. «Стоимость проезда составит 30 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Для удобства оплаты в автобусе установлен пост-терминал», — уточнили в telegram-канале администрации района. Автобус «Газель CITY» на 22 места приобрели при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Ранее сообщалось, что глава Ямальского района в ЯНАО Андрей Кугаевский запустил голосование, чтобы определить нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут. Большинство жителей села проголосовали за его введение.