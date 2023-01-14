14 января 2023
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12 января 2023

В селе ЯНАО запустили автобус, за который голосовали жители

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство жителей проголосовали за введение в райцентре маршрутного автобуса (фото из архива) Фото:

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО 15 января запустят автобус. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Андрей Кугаевский, который ранее в соцсетях просил жителей высказать свое мнение о введении маршрутного транспорта.

«Долгожданная новость для жителей райцентра! Завтра в Яр-Сале начнет движение пассажирский автобус. Маршрут-15 остановок по всему районному центру», — сообщил глава.

В будни запланировано шесть рейсов. «Стоимость проезда составит 30 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Для удобства оплаты в автобусе установлен пост-терминал», — уточнили в telegram-канале администрации района. Автобус «Газель CITY» на 22 места приобрели при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Ранее сообщалось, что глава Ямальского района в ЯНАО Андрей Кугаевский запустил голосование, чтобы определить нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут. Большинство жителей села проголосовали за его введение.

Схема нового автобусного маршрута

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В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО 15 января запустят автобус. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Андрей Кугаевский, который ранее в соцсетях просил жителей высказать свое мнение о введении маршрутного транспорта. «Долгожданная новость для жителей райцентра! Завтра в Яр-Сале начнет движение пассажирский автобус. Маршрут-15 остановок по всему районному центру», — сообщил глава. В будни запланировано шесть рейсов. «Стоимость проезда составит 30 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Для удобства оплаты в автобусе установлен пост-терминал», — уточнили в telegram-канале администрации района. Автобус «Газель CITY» на 22 места приобрели при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ранее сообщалось, что глава Ямальского района в ЯНАО Андрей Кугаевский запустил голосование, чтобы определить нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут. Большинство жителей села проголосовали за его введение.
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