В селе ЯНАО запустили автобус, за который голосовали жители

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО 15 января запустят автобус. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Андрей Кугаевский, который ранее в соцсетях просил жителей высказать свое мнение о введении маршрутного транспорта.
«Долгожданная новость для жителей райцентра! Завтра в Яр-Сале начнет движение пассажирский автобус. Маршрут-15 остановок по всему районному центру», — сообщил глава.
В будни запланировано шесть рейсов. «Стоимость проезда составит 30 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Для удобства оплаты в автобусе установлен пост-терминал», — уточнили в telegram-канале администрации района. Автобус «Газель CITY» на 22 места приобрели при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Ранее сообщалось, что глава Ямальского района в ЯНАО Андрей Кугаевский запустил голосование, чтобы определить нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут. Большинство жителей села проголосовали за его введение.
Схема нового автобусного маршрута
Тelegram-канал «Мой Ямальский район»
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В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО 15 января запустят автобус. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Андрей Кугаевский, который ранее в соцсетях просил жителей высказать свое мнение о введении маршрутного транспорта. «Долгожданная новость для жителей райцентра! Завтра в Яр-Сале начнет движение пассажирский автобус. Маршрут-15 остановок по всему районному центру», — сообщил глава. В будни запланировано шесть рейсов. «Стоимость проезда составит 30 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Для удобства оплаты в автобусе установлен пост-терминал», — уточнили в telegram-канале администрации района. Автобус «Газель CITY» на 22 места приобрели при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ранее сообщалось, что глава Ямальского района в ЯНАО Андрей Кугаевский запустил голосование, чтобы определить нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут. Большинство жителей села проголосовали за его введение.