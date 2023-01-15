Ветеран ВСУ «Дед Шиноби» заявил об опасности ведения боя против ЧВК «Вагнер»

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прозвищем «Дед Шиноби» рассказал об опасности столкновения с российскими солдатами. В частности, он отметил угрозу от ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в интервью каналу «Лачен» на YouTube.
«Там ребята [из ЧВК „Вагнер“] <…> c ними попробуй пободайся. Там крепкие. С ними просто так не получится постреляться. Там придется вспоминать все, чему в жизни учился», — рассказал он о боевых столкновениях с бойцами ЧВК. Часть интервью приводит военный эксперт, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем telegram-канале.
Также «Дед Шиноби» подчеркнул, что недооценивать не нужно и остальных российских солдат. «Там есть люди с таким опытом, который нам и не снился <…>. Есть возрастные, которые прошли Чечню, Сирию», — подчеркнул ветеран. Кроме того, он признал эффективность мобилизованных солдат, которые давят ВСУ своим количеством. «Их же много», — отметил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Помимо Вооруженных сил РФ, в конфликте активно участвуют и бойцы ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ подчеркивали, что бойцы ЧВК принимали непосредственное участие в освобождении Соледара. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркнул, что бойцы обладают многолетним опытом ведения боя, пишут «Дни.ру».
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Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прозвищем «Дед Шиноби» рассказал об опасности столкновения с российскими солдатами. В частности, он отметил угрозу от ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в интервью каналу «Лачен» на YouTube. «Там ребята [из ЧВК „Вагнер“] <…> c ними попробуй пободайся. Там крепкие. С ними просто так не получится постреляться. Там придется вспоминать все, чему в жизни учился», — рассказал он о боевых столкновениях с бойцами ЧВК. Часть интервью приводит военный эксперт, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем telegram-канале. Также «Дед Шиноби» подчеркнул, что недооценивать не нужно и остальных российских солдат. «Там есть люди с таким опытом, который нам и не снился <…>. Есть возрастные, которые прошли Чечню, Сирию», — подчеркнул ветеран. Кроме того, он признал эффективность мобилизованных солдат, которые давят ВСУ своим количеством. «Их же много», — отметил он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Помимо Вооруженных сил РФ, в конфликте активно участвуют и бойцы ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ подчеркивали, что бойцы ЧВК принимали непосредственное участие в освобождении Соледара. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркнул, что бойцы обладают многолетним опытом ведения боя, пишут «Дни.ру».