В Минобороны подтвердили участие ЧВК «Вагнер» в освобождении Соледара 13 января 2023 в 21:44 Размер текста - 17 + ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие при штурме оккупированного Соледара, рассказали в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие при освобождении Соледара. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — сообщает Минобороны. Текст заявления опубликован в официальном telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны заявило о полном контроле российских войск в Соледаре. За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие при освобождении Соледара. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — сообщает Минобороны. Текст заявления опубликован в официальном telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны заявило о полном контроле российских войск в Соледаре. За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям