В Минобороны подтвердили участие ЧВК «Вагнер» в освобождении Соледара

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ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие при штурме оккупированного Соледара, рассказали в Минобороны РФ Фото:

Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие при освобождении Соледара. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — сообщает Минобороны. Текст заявления опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее Минобороны заявило о полном контроле российских войск в Соледаре. За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие при освобождении Соледара. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — сообщает Минобороны. Текст заявления опубликован в официальном telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны заявило о полном контроле российских войск в Соледаре. За город велись ожесточенные бои. За последние трое суток было уничтожено более 700 украинских военных, а также свыше 300 единиц вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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