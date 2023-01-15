На ликвидацию пермского банка потребуются миллионы рублей

На ликвидацию «Проинвестбанка» в Перми в начале 2023 года потребуется свыше 6 млн рублей

Кредиторы одобрили сумму затрат на ликвидацию «Проинвестбанка» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Принудительная ликвидация АКБ «Проинвестбанк» в Перми в первом квартале 2023 года обойдется в 6,6 млн рублей. Решение принято на заседании комитета кредиторов банка. О его итогах сообщает на своем сайте Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое выполняет функции ликвидатора.

«Комитетом кредиторов банка приняты решения: […] Об утверждении сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Банка на первый квартал 2023 года в сумме 6 633, 0 тысячи рублей», — сообщает АСВ. Также на комитете кредиторов утверждены предложения агентства о списании невозможного к взысканию и реализации имущества банка и продажи имущества стоимостью менее 100 тысяч рублей. В то же время ряд вопросов, вынесенных на рассмотрение кредиторов, остались не принятыми.

«Проинвестбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности в 2021 года по решению Центробанка России. После этого последовала процедура принудительной ликвидации финансовой организации, ее имущество, а также долги бывшего топ-менеджмента были выставлены на торги.