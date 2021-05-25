25 мая 2021

ЦБ потребовал признать банкротом пермский банк

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Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь, проинвестбанк
«Проинвестбанк» лишился лицензии в конце апреля Фото:
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Отзывы лицензий у банков

Центральный банк России просит признать банкротом лишенный лицензии пермский «Проинвестбанк». Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«О несостоятельности (банкротстве) организаций», — указано в карточке по делу, где должником значится «Проинвестбанк». Иск зарегистрирован 25 мая. Других подробностей не сообщается.

ЦБ 23 апреля отозвал лицензию у «Проинвестбанка», головной офис которого находится в Перми. Отделения банка также были в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге. Причиной называются нарушения законов о банковской деятельности и нормативных актов регулятора. В начале мая вкладчикам начали выплачивать деньги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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