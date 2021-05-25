ЦБ потребовал признать банкротом пермский банк

Центральный банк России просит признать банкротом лишенный лицензии пермский «Проинвестбанк». Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Пермского края.
«О несостоятельности (банкротстве) организаций», — указано в карточке по делу, где должником значится «Проинвестбанк». Иск зарегистрирован 25 мая. Других подробностей не сообщается.
ЦБ 23 апреля отозвал лицензию у «Проинвестбанка», головной офис которого находится в Перми. Отделения банка также были в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге. Причиной называются нарушения законов о банковской деятельности и нормативных актов регулятора. В начале мая вкладчикам начали выплачивать деньги.
Подписывайтесь на URA.RU в