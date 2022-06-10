Пермский суд решил принудительно ликвидировать «Проинвестбанк»

11 июня 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

В Перми приняло решение о ликвидации «Проинвестбанка» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский Арбитражный суд вынес решение о принудительной ликвидации оставшегося без лицензии в конце апреля «Проинвестбанка». О прошедшем 10 июня судебном заседании сообщает издание «Коммерсант». «Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление Центрального Банка РФ о принудительной ликвидации ПАО „АКБ Проинвестбанк“. По информации в картотеке суда, соответствующий судебный акт был принят по итогам заседания, которое состоялось сегодня», — информирует издание. Документа на сайте суда на момент написания публикации еще не появилось. Иск Центробанка поступил в Арбитражный суд 19 апреля. Финансовый регулятор заявлял, что «Проинвестбанк» показывал завышенную стоимость активов для искусственного улучшения финансовых показателей, при этом нарушая законы, регулирующие банковскую деятельность. Также в апреле банк был лишен лицензии. Филиалы «Проинвестбанка» работали в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Головной офис находился в Перми. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский Арбитражный суд вынес решение о принудительной ликвидации оставшегося без лицензии в конце апреля «Проинвестбанка». О прошедшем 10 июня судебном заседании сообщает издание «Коммерсант». «Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление Центрального Банка РФ о принудительной ликвидации ПАО „АКБ Проинвестбанк“. По информации в картотеке суда, соответствующий судебный акт был принят по итогам заседания, которое состоялось сегодня», — информирует издание. Документа на сайте суда на момент написания публикации еще не появилось. Иск Центробанка поступил в Арбитражный суд 19 апреля. Финансовый регулятор заявлял, что «Проинвестбанк» показывал завышенную стоимость активов для искусственного улучшения финансовых показателей, при этом нарушая законы, регулирующие банковскую деятельность. Также в апреле банк был лишен лицензии. Филиалы «Проинвестбанка» работали в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Головной офис находился в Перми.