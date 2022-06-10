10 июня 2022

Пермский суд решил принудительно ликвидировать «Проинвестбанк»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, виды перми, проинвестбанк
В Перми приняло решение о ликвидации «Проинвестбанка» Фото:

Пермский Арбитражный суд вынес решение о принудительной ликвидации оставшегося без лицензии в конце апреля «Проинвестбанка». О прошедшем 10 июня судебном заседании сообщает издание «Коммерсант».

«Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление Центрального Банка РФ о принудительной ликвидации ПАО „АКБ Проинвестбанк“. По информации в картотеке суда, соответствующий судебный акт был принят по итогам заседания, которое состоялось сегодня», — информирует издание. Документа на сайте суда на момент написания публикации еще не появилось.

Иск Центробанка поступил в Арбитражный суд 19 апреля. Финансовый регулятор заявлял, что «Проинвестбанк» показывал завышенную стоимость активов для искусственного улучшения финансовых показателей, при этом нарушая законы, регулирующие банковскую деятельность. Также в апреле банк был лишен лицензии.

Филиалы «Проинвестбанка» работали в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Головной офис находился в Перми.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Пермский Арбитражный суд вынес решение о принудительной ликвидации оставшегося без лицензии в конце апреля «Проинвестбанка». О прошедшем 10 июня судебном заседании сообщает издание «Коммерсант». «Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление Центрального Банка РФ о принудительной ликвидации ПАО „АКБ Проинвестбанк“. По информации в картотеке суда, соответствующий судебный акт был принят по итогам заседания, которое состоялось сегодня», — информирует издание. Документа на сайте суда на момент написания публикации еще не появилось. Иск Центробанка поступил в Арбитражный суд 19 апреля. Финансовый регулятор заявлял, что «Проинвестбанк» показывал завышенную стоимость активов для искусственного улучшения финансовых показателей, при этом нарушая законы, регулирующие банковскую деятельность. Также в апреле банк был лишен лицензии. Филиалы «Проинвестбанка» работали в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Головной офис находился в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...