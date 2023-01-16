В Италии задержали самого разыскиваемого босса мафии «Коза ностра»

16 января 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Босс мафии был задержан в частной клинике, сообщили в агентстве ANSA Фото: Илья Московец © URA.RU В Италии силовиками был задержан босс итальянской мафии «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро. Правоохранители разыскивали его 30 лет. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. «Босс мафии Маттео Мессина Денаро был арестован после 30 лет нахождения в бегах», — пишет агентство . По информации журналистов, Денаро был арестован в частной клинике в Палермо в результате расследования итальянских силовиков. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, комментируя задержание босса мафии, назвала это событие «великой победой государства». По ее словам, так государство показывает, что оно не сдается перед лицом мафии. В агентстве уточнили, что сейчас Мессина Денаро переведен итальянскими правоохранителями в неизвестное место.

В Италии силовиками был задержан босс итальянской мафии «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро. Правоохранители разыскивали его 30 лет. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. «Босс мафии Маттео Мессина Денаро был арестован после 30 лет нахождения в бегах», — пишет агентство. По информации журналистов, Денаро был арестован в частной клинике в Палермо в результате расследования итальянских силовиков. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, комментируя задержание босса мафии, назвала это событие «великой победой государства». По ее словам, так государство показывает, что оно не сдается перед лицом мафии. В агентстве уточнили, что сейчас Мессина Денаро переведен итальянскими правоохранителями в неизвестное место.