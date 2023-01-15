В ХМАО ищут водителей на месторождения с зарплатой до 240 тысяч рублей

В Нижневартовске ищут водителей на месторождение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижневартовская транспортная компания «Сибтранс НВ», работающая на объектах «Роснефти» и «Газпрома», ищет водителей на топливозаправщики — автомобили для доставки, хранения и выдачи нефтепродуктов. Объявление о вакантной должности опубликовано на сайте бесплатных объявлений «Авито».

«Оплата за двухмесячную вахту на Мессояхском месторождении доходит до 180 тысяч рублей, на Ванкоре — до 240 000. Персонал на вахту отправляем из Нижневартовска, дорогу из других городов до места сбора оплачивает предприятие», — пояснили корреспонденту URA.RU.

По информации от отдела кадров «Сибтранс-НВ», жить вахтовики будут в обустроенных вагон-городках. На Месояхе есть возможность бесплатно обедать в столовой, работающим на Ванкорском месторождении предприятие выплачивает за питание до 20 тысяч рублей.

Для трудоустройства в транспортную компанию водителям необходимо удостоверение категории С и Е, а также сертификат о прохождении вакцинации от ковида — обязательное требование заказчиков из «Роснефти» и «Газпрома». «Сибтранс НВ» за свой счет проводит медицинское обследование работников и обучает защитному вождению.

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