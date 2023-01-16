Военкор URA.RU: армия Польши начала воевать на Украине

Военкор URA.RU сообщил о появлении польских подразделений в местах боев на Украине

16 января 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Польские военные ведут оборону на востоке Украины, заявил Евгений Линин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Военнослужащие из Польши все чаще появляются в зоне спецоперации на востоке Украины. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин в своем telegram-канале. «Все чаще приходит информация об участии в боях польских военных. Бойцы российских штурмовых групп, освобождающие населенные пункты Донбасса, почти регулярно сталкиваются с подразделениями, где команды отдаются на польском», — написал Евгений Линин. Корреспондент отметил, что такие польскоговорящие соединения активно ведут оборону в восточной части Украины. По словам Линина, из-за больших потерь ВСУ страны-союзники украинской стороны отправляют своих военных под видом частных военных компаний. Также журналист отметил, что участие регулярной армии Польши в зоне СВО подтверждается участием в боевых действиях техники НАТО. Кроме того, в конфликте используются закупаемые польскими ВС снаряжение и амуниция. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года страны НАТО начали активно вмешиваться в вооруженный конфликт, поставляя Киеву военную технику. Среди помощников украинской стороне оказалась и Польша. Так, польский президент Анжей Дуда пообещал передать Киеву танки Leopard, пишет MK.RU . Однако помимо отправок вооружения польское правительство активно отправляет на фронт своих наемников. Для поляков, которые служат на стороне ВСУ с 2014 года Сейм пообещал снять уголовную ответственность. Соответствующий указ был подписан 20 декабря 2022 года, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие из Польши все чаще появляются в зоне спецоперации на востоке Украины. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин в своем telegram-канале. «Все чаще приходит информация об участии в боях польских военных. Бойцы российских штурмовых групп, освобождающие населенные пункты Донбасса, почти регулярно сталкиваются с подразделениями, где команды отдаются на польском», — написал Евгений Линин. Корреспондент отметил, что такие польскоговорящие соединения активно ведут оборону в восточной части Украины. По словам Линина, из-за больших потерь ВСУ страны-союзники украинской стороны отправляют своих военных под видом частных военных компаний. Также журналист отметил, что участие регулярной армии Польши в зоне СВО подтверждается участием в боевых действиях техники НАТО. Кроме того, в конфликте используются закупаемые польскими ВС снаряжение и амуниция. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года страны НАТО начали активно вмешиваться в вооруженный конфликт, поставляя Киеву военную технику. Среди помощников украинской стороне оказалась и Польша. Так, польский президент Анжей Дуда пообещал передать Киеву танки Leopard, пишет MK.RU. Однако помимо отправок вооружения польское правительство активно отправляет на фронт своих наемников. Для поляков, которые служат на стороне ВСУ с 2014 года Сейм пообещал снять уголовную ответственность. Соответствующий указ был подписан 20 декабря 2022 года, передает Life.