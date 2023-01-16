В Курганской области юношу заключили под стражу по подозрению в убийстве и разбое

Подозреваемого в убийстве жителя Кетовского округа взяли под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В курганской области заключили под стражу 21-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении и убийстве. Об этом сообщают на сайтах в следственного управлении СК РФ и УМВД по Курганской области.

«В Кетовском округе задержан 21-летний местный житель. Его подозревают в убийстве и совершении разбоя», — указано в сообщении. Обвинение выдвинуто по пункту «з» ч.2 ст. 105, пункту «в» ч.4 ст. 162 уголовного кодекса РФ.

Согласно данным ведомств, утром 14 января в одном из населенных пунктов Кетово был найден 51-летний мужчина без сознания с тяжкими телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу, позже он скончался.

В ходе оперативно-розыскных действий, полицейские установили, что у потерпевшего пропал его ВАЗ. По обстановке в квартире полицейские определили, что мужчина в спешке покинул жилье. Из разговора со знакомыми потерпевшего, полиция заподозрила в преступлении ранее судимого 21-летнего юношу. «Молодого человека задержали, он дал признательные показания», — сообщают в УМВД.

По данным следствия, в ночь на 14 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил угнать автомобиль. С этой целью подозреваемый вызвал из соседнего населенного пункта 51-летнего знакомого. По приезде мужчины юноша напал на него с молотком, после чего скрылся на автомобиле потерпевшего. По ходатайству следователя молодой человек заключен под стражу.