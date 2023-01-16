В Курганской области юношу заключили под стражу по подозрению в убийстве и разбое

В курганской области заключили под стражу 21-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении и убийстве. Об этом сообщают на сайтах в следственного управлении СК РФ и УМВД по Курганской области.
«В Кетовском округе задержан 21-летний местный житель. Его подозревают в убийстве и совершении разбоя», — указано в сообщении. Обвинение выдвинуто по пункту «з» ч.2 ст. 105, пункту «в» ч.4 ст. 162 уголовного кодекса РФ.
Согласно данным ведомств, утром 14 января в одном из населенных пунктов Кетово был найден 51-летний мужчина без сознания с тяжкими телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу, позже он скончался.
В ходе оперативно-розыскных действий, полицейские установили, что у потерпевшего пропал его ВАЗ. По обстановке в квартире полицейские определили, что мужчина в спешке покинул жилье. Из разговора со знакомыми потерпевшего, полиция заподозрила в преступлении ранее судимого 21-летнего юношу. «Молодого человека задержали, он дал признательные показания», — сообщают в УМВД.
По данным следствия, в ночь на 14 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил угнать автомобиль. С этой целью подозреваемый вызвал из соседнего населенного пункта 51-летнего знакомого. По приезде мужчины юноша напал на него с молотком, после чего скрылся на автомобиле потерпевшего. По ходатайству следователя молодой человек заключен под стражу.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».
В курганской области заключили под стражу 21-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении и убийстве. Об этом сообщают на сайтах в следственного управлении СК РФ и УМВД по Курганской области. «В Кетовском округе задержан 21-летний местный житель. Его подозревают в убийстве и совершении разбоя», — указано в сообщении. Обвинение выдвинуто по пункту «з» ч.2 ст. 105, пункту «в» ч.4 ст. 162 уголовного кодекса РФ. Согласно данным ведомств, утром 14 января в одном из населенных пунктов Кетово был найден 51-летний мужчина без сознания с тяжкими телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу, позже он скончался. В ходе оперативно-розыскных действий, полицейские установили, что у потерпевшего пропал его ВАЗ. По обстановке в квартире полицейские определили, что мужчина в спешке покинул жилье. Из разговора со знакомыми потерпевшего, полиция заподозрила в преступлении ранее судимого 21-летнего юношу. «Молодого человека задержали, он дал признательные показания», — сообщают в УМВД. По данным следствия, в ночь на 14 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил угнать автомобиль. С этой целью подозреваемый вызвал из соседнего населенного пункта 51-летнего знакомого. По приезде мужчины юноша напал на него с молотком, после чего скрылся на автомобиле потерпевшего. По ходатайству следователя молодой человек заключен под стражу.